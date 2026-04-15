ହଷ୍ଟେଲରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ଯୁବତୀ; ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଶେୟାର, ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟର ଫଟୋ ପଠାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ।
Published : April 15, 2026 at 10:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟୁନିଟ-୩ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ମୃତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଟିକିଲି ରାଉତ (୨୨) । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଫ୍ୟାନରେ ଶାଢ଼ୀ ଜରିଆରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟର ଫଟୋ ପଠାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଟିକିଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବାପା ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲା ନମ୍ବର-୨୩୩/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିକିଲି ବର୍ଷେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଲୋନୀରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ରୁମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ମାଛ ଆଣି ଫେରିବା ପରେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଯେତେ ଡାକିିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଲି କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ । ଏହାପରେ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖିବାରୁ ଟିକିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ହଷ୍ଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏନେଇ ଟିକିଲିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।
ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ରଜନୀ କାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଟିକିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ଫଟୋ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ । ମୋବାଇଲକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବ । ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରୀ ମୃତ, RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର