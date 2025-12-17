ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀରେ ଝଲସୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକଳା; ବାଣ୍ଟୁଛି ଜନଜାତି ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା
ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଜୁଆଙ୍ଗ କଳାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗତୁଳୀକୁ କରିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ।
Published : December 17, 2025 at 4:05 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର
କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛପରର ନୁଆଁଣିଆ ମାଟି ଘର । ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ନାହିଁ ସତ । ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର କଳାସଂସ୍କୃତିରେ ଯେମିତି ଝଲସୁଛି ଏ ଘର । ହାତରେ ରଙ୍ଗତୁଳି ଆଉ କାନଭାସ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ଜୁଆଙ୍ଗ । ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଜନଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ । ଏଇଠି ବସି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ।
ଆଦିମ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତ, ଏହି ଜନଜାତି ଆଫ୍ରିକା ଜନଜାତିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁରୁଣା । ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବୈତରଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଗୋନାସିକାର ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ତଳେ ଏମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଜନଜାତି ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଣ୍ଡ ଘର( ସଧାରଣ ଭାଷାରେ ମିଟିଂ ହଲ) ମଜାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଗୋନାଶିକା ଗ୍ରାମରେ ୧୬୫ ଘର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮୬୮ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଏଠାରେ ସବାସ କରୁଛନ୍ତି।
ମଜାଙ୍ଗରୁ ହଜି ଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ କାନଭାସରେ ହସୁଛି
ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ନିଜ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର କଳା ବେଶ ସମୃଦ୍ଧ । ସମୟକ୍ରମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଏହି ଜନଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହରଣ କରି ସାରିଲାଣି । ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି । ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି ଆଉ ତା ସହ ସହ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ହେଲେ ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଜୁଆଙ୍ଗ କଳାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ମିଟିଂ ହଲ ମଜାଙ୍ଗ ଘରୁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବାବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ କାନଭାସରେ କିନ୍ତୁ ହସୁଛି ଆଉ କଳାପ୍ରେମୀକୁ ନିଜ ଆଦିମତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ।
ପିଲାବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର । ସେ ମନକୁ ମନ ଜୁଆଙ୍ଗ କଳା ଦେଖି ଆଙ୍କୁଥିଲେ । ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢା ଛାଡିବା ପରେ ସେ କଳାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କଳା ଏବେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଘରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗୋନାଶିକା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ । ହଠାତ ତାଙ୍କର ନଜର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କଳା ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା ।
କଳାରେ ଥାଏ ଶିକାରର ଦୃଶ୍ୟ
ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଉରା, ବଣ୍ଡା ଆଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଲୋକକଳା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପରିବାରର ପୋଷଣ ବି କରୁଛନ୍ତି । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ବିଶେଷ କରି ଶିକାର ପ୍ରିୟ । ତାଙ୍କର କଳାରେ ଏହି ଶିକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାହିଁ ଜୁଆଙ୍ଗ କଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ।
ସୁଗ୍ରୀବ କହନ୍ତି, ‘ସଉରା କଳା ପରି ଆମ ସଂପ୍ରଦାୟର କଳା ବି ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଆଜି ସଉରା କଳା ଯଦି ବିଦିତ ହେଇ ପାରିଛି ତେବେ ଆମ କଳା ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ? ଆଗରୁ କେହି ଜୁଆଙ୍କ ଆର୍ଟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଏହି କଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ।’
ବଢୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ କଳାର ଚାହିଦା
ସୁଗ୍ରୀବ କହନ୍ତି, ‘ଏବେ ଏହି କଳାର ଆଦର ବଢିଛି । ଏହି ଚିତ୍ରକଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କପଡା ପଟି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ରେଶମ କପଡା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ବେଶି ଆଦୃତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ମ୍ୟୁଜିମରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶି ରହୁଛି। ଏହି ଜୁଆଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେବା ପାଇଁ କଳା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।’
କଳା ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ରୋଜଗାର ବି
35 ବର୍ଷୀୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ ଏହି କଳାରେ । ପରିବାର କହିଲେ ମା, ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପଢୁଥିବା କୁନିପୁଅ ଓ ସେ । ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଏ ସେ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି । ତାଙ୍କର ପତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତା ଛଡା ଗାଁର ଆଉ ତିନିଜଣ ଯୁୁବକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଲୋକକଳାର ପାଇଁ ଅଧିକ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ନୂତନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏହି କଳା ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଦେଲେ ଏହି ଲୋକକଳା ଅଧିକ ଲୋକଦୃତ ହେଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ।
ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଆଦିମ ଜନଜାତି। ସେମାନଙ୍କ ଲୋକକଳା ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା।
ଏ ନେଇ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜୁଆଙ୍ଗ ଲୋକକଳା ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦୁଝର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ପାରା ଆଥଲେଟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ଦିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ