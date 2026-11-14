ସୁରଭି-୨୦୨୬ରେ ଝଲସିଲା କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଚମକ: ୩୦୦ ନୂଆ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ, ‘ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକମାଳା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୩୦୦ଟି ନୂଆ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 14, 2026 at 11:07 PM IST
SURAVI CHILDREN FESTIVAL, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ, ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଆଉ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ । ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ସୁରଭି-୨୦୨୬’ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ମହୋତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା ।
ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ କିଭଳି ସରଳ ଉପାୟରେ ପାଠ ପଢିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାହାର ଶିକ୍ଷିତ, ସଚେତନ ଓ ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦେବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ‘ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକମାଳା’ ଏବଂ ‘ଅକ୍ଷର ଓ ଅଙ୍କ’ ପତ୍ରିକାର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୩୦୦ଟି ନୂଆ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନର ସଫଳତା, ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ‘ଅକ୍ଷର ଓ ଅଙ୍କ’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରଭିରେ ଚତୁର୍ଥରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବକ୍ତୃତା, ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିତର୍କ ଓ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା । କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ସୁରଭି । ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପରିସମାପ୍ତି ସହ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଆଶା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁରଭି-୨୦୨୬; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ମହାକୁମ୍ଭ, ୮୦୭ ସ୍କୁଲରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର