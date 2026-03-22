ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୩୦୦ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଲେଣି ଗୀତ
ବାଲେଶ୍ୱର ନନ୍ଦୋର ଗାଁର ଗଣେଶ ଓ ନିରୂପମାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲେଣି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : March 22, 2026 at 4:09 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଭା ପସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଚଉଦିଗ ମହକିଥାଏ । ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ନନ୍ଦୋର ଗାଁର ଗଣେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ନିରୂପମା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱାଳ । ମାତ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରତୀକ ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏଭଳି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ:
ପ୍ରତୀକ ଆଠ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଂଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଥିଲେ । ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖିବା ସହ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ତାଯୁବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ସ୍ୱରର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀକ ବହୁତ ଭଲ ହାରମୋନିଅମ ସହ ଗୀଟାର ବଜାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି କି ସେ ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମାଆ ନିରୂପମା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତୀକ ସ୍କୁଲରେ ରାଇମ୍ସ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହିର ଗୀତ ଭଲ ଭାବେ ଗାଉଥିଲା । ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ କିଶୋର କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁ । ଆମେ ମାଆ ବାପା ଉଭୟ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛୁ । ଗୀତ ସହିତ ପାଠ ପଢା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଗୀଟାର ବଜାଇବା ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ।"
ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଗୀତ:
ପ୍ରତୀକ ଏବେ ଖଇରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବେଶ ନାଁ କମାଛନ୍ତି । ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଓ ଗୀତ ବୋଲିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତୀକ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେନେଇ ଉଭୟ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ରିଆଲିଟି ସୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା ହେଲେ ସେ ଏବେ ଏକ ପରିଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଜଣେ ନିଆରା ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ । ତାଙ୍କୁ ମହୋତ୍ସବ, ଭଜନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ରିଆଲିଟି ସୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଭଜନ, ଅଲବମ, ଗଜଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଵଳ ହେବ । ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସହ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏବେ ଗୀଟାର ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଗର୍ବର କଥା ।
ଭଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ବିମଳେନ୍ଦୁ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନିଜର ଭଜନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି । ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚ ସହ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ।"
ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢିଦେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ: ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ
ସୁବାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରି ସାଇକେଲ: ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଲେ, ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର