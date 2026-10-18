ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
କଟକ ଡିସିପି ଅଫିସରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 18, 2026 at 3:42 PM IST
କଟକ: ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଚ । କଟକ ଡିସିପି ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଆଜି (ରବିବାର) ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ:
କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଲା ? ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତକଙ୍କ ଚପଲ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।ଏହାପରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ: ଡିସିପି
ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକମାନେ ନିଶା ସେବନ କରି ଏପରି ବର୍ବରତା ଘଟାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ । ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୀଳ ଡ୍ରମ କେସ; ମିରଟ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ସାହିଲ-ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଜେଲରୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଘଟଣା; ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଜେରା, ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ