ETV Bharat / state

ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ

ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ବାହିଦ୍

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କ ପରଲୋକ । ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅସମୟରେ ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ନିଜ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ । ତେବେ ଶଶୂର ଘର ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖରୀଆର ଓ ପରେ ରାୟପୁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)

ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ଖବର ସେ ନିଜ କଲମ ଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ସାମାଜିକ କାମ, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ।

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ନିଜ ଶଶୂର ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜା ଖରୀଆରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଗତକାଲି ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାୟପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ମା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ।

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)

ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୀମା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ।

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)

ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ନଦୀ ପଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି।

Journalist demise
ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ (File pic)

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ସି-ଫୁଡ୍‌ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌, 2 ଓଡିଆ ମହିଳା ମୃତ, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ASHOK NARAYAN BHOI PASSES AWAY
JOURNALIST ASHOK NARAYAN BHOI
ODISHA JOURNALIST DEATH NEWS
DEATH OF A YOUNG JOURNALIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.