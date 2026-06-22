ଅଫେରା ରାଇଜରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ
ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ବାହିଦ୍
Published : June 22, 2026 at 5:41 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କ ପରଲୋକ । ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅସମୟରେ ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ନିଜ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ । ତେବେ ଶଶୂର ଘର ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖରୀଆର ଓ ପରେ ରାୟପୁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡାର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ଖବର ସେ ନିଜ କଲମ ଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ସାମାଜିକ କାମ, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ନିଜ ଶଶୂର ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜା ଖରୀଆରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଗତକାଲି ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଶନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାୟପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ମା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ।
ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୀମା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ।
ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ନଦୀ ପଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ସି-ଫୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, 2 ଓଡିଆ ମହିଳା ମୃତ, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର