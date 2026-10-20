ETV Bharat / state

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲରେ କଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନା; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା

ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ । ବିନା କୌଣସି କାରିଗର କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କଟକରେ ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା । ଦଶହରା ପାଇଁ ଏହି ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁଟୁରା,ବାରହା ପରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛ ଜଙ୍ଗଲ । କଟକ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ । ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’ ଜଗଜ୍ଜନନୀ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ।

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

କଟକ ଦଶହରାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଦେଖିଥିବେ । ମାତ୍ର ଏଠି ଏମିତି ଏକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗହଣରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କଥା । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଯଦିଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡପର କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ହୋଇ ପାରିଛି । ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ କରା ଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସଚେତନତା ।

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅମିତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯୁବକମାନେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଲୁ । ପରିବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସଚେତନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଥିମ ରଖିଲୁ । ଡଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ନଡା, ପୁରୁଣା ଅଖା, ଟିଣ,ପୁରୁଣା କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି । ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗାଈ, ଝରଣା, ଆଦିକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖା ଯାଇଛି । ସବୁଥିରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏହାର ମୁଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ।

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଲାଗିଛି । ଚାଳ ଛପର ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ ତିଆରି କିଛି ରଖା ଯାଇଛି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, କୁଟୁରା, ଗାଈ ଇତ୍ୟଦି । ଏପରିକି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଆଦି ରଖା ଯାଇଛି । ବାନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଶୁଣା ଯାଉଛି । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଲିଶା ବଜାରର ସଭାପତି ସୁକେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିରେ ଯୁବକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୀତ ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି । ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଏସବୁ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଫଳ । ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଏପରି ଥିମ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ବିନା କୌଣସି କାରିଗର କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।'

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପରିଡା ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର । ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ ହେଉଛି ।'

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

'ଏବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗହଳି ଜମୁଛି । ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମେସେଜ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକର ବାସିନ୍ଦା ଧରିତ୍ରୀ ସାହୁ ।

Alisha Bazar Puja Mandap draws attention by creating mini zoo
ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ: 57 ବର୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ସେବା-ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରୀତିର ପର୍ବ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ

TAGGED:

MINI ZOO IN PUJA MANDAP
KATAK DUSSEHRA
କଟକ ଦଶହରା ମେଢ
ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ
ALISHA BAZAR PUJA MANDAP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.