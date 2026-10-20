ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲରେ କଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନା; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲରେ କଲେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନା; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା
ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ । ବିନା କୌଣସି କାରିଗର କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 20, 2026 at 9:28 AM IST
କଟକ: କଟକରେ ମିନି ଚିଡ଼ିଆଖାନା । ଦଶହରା ପାଇଁ ଏହି ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁଟୁରା,ବାରହା ପରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛ ଜଙ୍ଗଲ । କଟକ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ । ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’ ଜଗଜ୍ଜନନୀ । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ।
କଟକ ଦଶହରାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଦେଖିଥିବେ । ମାତ୍ର ଏଠି ଏମିତି ଏକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗହଣରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କଥା । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଯଦିଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡପର କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ହୋଇ ପାରିଛି । ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ କରା ଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସଚେତନତା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅମିତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯୁବକମାନେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଲୁ । ପରିବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସଚେତନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଥିମ ରଖିଲୁ । ଡଗରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ନଡା, ପୁରୁଣା ଅଖା, ଟିଣ,ପୁରୁଣା କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି । ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗାଈ, ଝରଣା, ଆଦିକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖା ଯାଇଛି । ସବୁଥିରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏହାର ମୁଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଲାଗିଛି । ଚାଳ ଛପର ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ ତିଆରି କିଛି ରଖା ଯାଇଛି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, କୁଟୁରା, ଗାଈ ଇତ୍ୟଦି । ଏପରିକି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଆଦି ରଖା ଯାଇଛି । ବାନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଶୁଣା ଯାଉଛି । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଲିଶା ବଜାରର ସଭାପତି ସୁକେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିରେ ଯୁବକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୀତ ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି । ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଏସବୁ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଫଳ । ସେଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଏପରି ଥିମ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ବିନା କୌଣସି କାରିଗର କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।'
ଅଲିଶା ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପରିଡା ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର । ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ ହେଉଛି ।'
'ଏବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗହଳି ଜମୁଛି । ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମେସେଜ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକର ବାସିନ୍ଦା ଧରିତ୍ରୀ ସାହୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ: 57 ବର୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ସେବା-ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରୀତିର ପର୍ବ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ