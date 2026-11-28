ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ କୁନି ପରିବେଶ ଦୂତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଲେ ସଚେତନ
ମେଳାରେ ଦୋଳି, ଖେଳନା ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଆବର୍ଜନା ପୃଥକୀକରଣଠାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା
Published : November 28, 2026 at 8:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମେଳାକୁ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଦୋଳି ଓ ଜାଏଣ୍ଟ୍ ହ୍ୱିଲ୍ରେ ଝୁଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଖେଳନା କିଣିବା ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ। ହେଲେ ପାରାଦୀପରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ମେଳାର ମଜା ଭିତରେ ସେମାନେ ମାତିଥିଲେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯାନରେ। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରି ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମେଳାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା।
- ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
କେବଳ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘରେ ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଆବର୍ଜନାକୁ କିପରି ଅଲଗା ରଖିବେ, ବଜାରକୁ ଗଲେ କାହିଁକି କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଟଲେରିଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଉଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଥିସହ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏହି କୁନି ପରିବେଶ ଦୂତ।
ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ନେହା ନିହାରିକା କହିଛନ୍ତି, “ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ହୁଏତ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣିଥରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମେ ହରାଇ ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିପାରିବା। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ।”
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ପିଙ୍କି କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଥିବା ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବାପି ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବା ସହ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାଲିଯାତ୍ରା ତାରକସି ହବରେ ଜମୁଛି ଭିଡ; ମନ୍ଦିରରୁ ମାଳି.. ମୁଦିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥିରେ ରହିଛି କଳାର ଝଲକ
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ
ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ଦୂତ ଭାବେ ନିଜର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।”
- ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା
ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବାପି ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗେଇ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହାର ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହି ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।”
ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏହି କୁନି ପରିବେଶ ଦୂତମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମେଳା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା; କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଫଟୋ ବିକିଲେ ପାଠ ପଢିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର