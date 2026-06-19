ETV Bharat / state

ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର

ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 4ର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର । ସକାଳ ହେଲେ ପୁରୁଷ-ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ । ନିଜ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ରରେ ।  ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

vYoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ଏହା ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ । ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦାୟିତ ଲୟକୁ ଯୋଗାସନରେ ମିଶାଇ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଯୋଗ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ । ତାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 4ର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର । ପୁରୁଷ-ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ । ନିଜ ନଜ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ରରେ । ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୋଗ, ସରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରେ । ତିନୋଟି ବ୍ୟାଚରେ ଚାଲେ ଯାଗାଭ୍ୟାସ । ତେବେ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରେ ଯୋଗାସନ ।

ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରେ ଯୋଗାସନ

vYoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)

ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାକୁ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ସହ ମିଶାଇ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଏଥିଯୋଗୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

vYoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)
64 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରତିମା ଦାଶ କହନ୍ତି , 'ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ନମନୀୟତା ବଢ଼ୁଛି, ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମୁଛି । ସଙ୍ଗୀତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୃତ୍ୟର ଲୟ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଫିଟନେସ୍ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ।'
Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)


ଗୀତର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଲୟରେ ଯୋଗ

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ 2005ରୁ ଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ମନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି । ଯୋଗ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକାରରେ କରାଯାଉଛି । ଗୀତର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଲୟରେ ଯୋଗ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି ।

Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)
46 ବର୍ଷୀୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, '2015ରୁ ଯୋଗ କରୁଛି । ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପି 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଢୁଛି । ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି । ମନ ସତେଜ ରହୁଛି । ଦିନ ସାରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଗ ଶତପ୍ରତିଶତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି । ଏହା ମନ, ଶରୀର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ।'
Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)
ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା କାଞ୍ଚନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ମନକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଗୀତରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ନାଚ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମିୟୁଜିକ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜୁଥିଲା । ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହେଲେ ପାରିପାଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡେ ନାହିଁ । ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଦିନତମାମ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରୁହେ ।'ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ
Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)

ପ୍ରୟାସ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗଗୁରୁ ନନ୍ଦାଜୀ କହିନ୍ତି, 'ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଜୀବନ । ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବିତରଣ ହୁଏ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ଶାରୀରିକ-ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରୁହେ । ଯୋଗ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଯୋଗ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଥାଏ । ଯୋଗ ଏକ ଅନୁଶାସନ । ଏହା ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପାରେ । ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ନନ ମ୍ୟୁଜିକ । ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳ ଦେଇ ଯୋଗ କରିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହେ । ଛୋଟରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଗ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଯୋଗର କିଛି ସିରିଜ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟୁଜିକର ଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ମିୟୁଜିକ ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି 5ଟି ସେକ୍ସନରେ କରାଯାଉଛି । ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦାଜୀ ।

Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହ ଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି । ପାଖାପାଖି ୩୦-୪୦ ଜଣ ମହିଳା ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ।'

Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)
ଆସନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗକୁ ଆଧୁନିକ ଛୁଆଁ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ।
Yoga practice at bhubaneswar buddha temple with rhythm of music
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ; ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଦର୍ଶକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିରୁପାୟ ମହାନଗର ନିଗମ

TAGGED:

YOGA
WOMEN MUSIC AND DANCE
ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ
ପ୍ରୟାସ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ର
YOGA WITH RHYTHM OF MUSIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.