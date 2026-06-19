ସଙ୍ଗୀତ ତାଳରେ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ନିରୋଗ ଜୀବନ... ଫିଟନେସ ସହ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର
ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 4ର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର । ସକାଳ ହେଲେ ପୁରୁଷ-ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ । ନିଜ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ରରେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 19, 2026 at 7:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ଏହା ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ । ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦାୟିତ ଲୟକୁ ଯୋଗାସନରେ ମିଶାଇ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିନବ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଯୋଗ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ । ତାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 4ର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର । ପୁରୁଷ-ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ ଜମେ । ନିଜ ନଜ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ରରେ । ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୋଗ, ସରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରେ । ତିନୋଟି ବ୍ୟାଚରେ ଚାଲେ ଯାଗାଭ୍ୟାସ । ତେବେ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରେ ଯୋଗାସନ ।
ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ଥେରାପିରେ ଯୋଗାସନ
ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାକୁ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ସହ ମିଶାଇ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଏଥିଯୋଗୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଗୀତର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଲୟରେ ଯୋଗ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ 2005ରୁ ଯୋଗ କରିଆସୁଛି । ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ମନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି । ଯୋଗ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକାରରେ କରାଯାଉଛି । ଗୀତର ତାଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ଲୟରେ ଯୋଗ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି ।
ପ୍ରୟାସ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗଗୁରୁ ନନ୍ଦାଜୀ କହିନ୍ତି, 'ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଜୀବନ । ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବିତରଣ ହୁଏ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ଶାରୀରିକ-ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରୁହେ । ଯୋଗ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଯୋଗ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଥାଏ । ଯୋଗ ଏକ ଅନୁଶାସନ । ଏହା ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପାରେ । ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ନନ ମ୍ୟୁଜିକ । ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳ ଦେଇ ଯୋଗ କରିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହେ । ଛୋଟରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଗ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଯୋଗର କିଛି ସିରିଜ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟୁଜିକର ଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ମିୟୁଜିକ ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି 5ଟି ସେକ୍ସନରେ କରାଯାଉଛି । ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦାଜୀ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହ ଯୋଗର ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି । ପାଖାପାଖି ୩୦-୪୦ ଜଣ ମହିଳା ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ; ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଦର୍ଶକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିରୁପାୟ ମହାନଗର ନିଗମ