ETV Bharat / state

ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:ଯୋଗରେ ଅଛି ନିରୋଗ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର । ଯୋଗରେ ଅଛ ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା । ଯୋଗ ଏମିତି ଏକ ସାଧନା ଯାହା ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଦିନେ ପାରିବାରିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝି ନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ । ସେଇ ଯୋଗ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି । ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝି, ପଢି ବିଶ୍ଵ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜଯାଏ..୧୭ବର୍ଷ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଯୋଗ ତାଲିମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଇ ଯୋଗଗୁରୁ ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ...


କାହିଁକି ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇଲେ

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)
ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ବିଶେଷ ଆଦର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ମହତ୍ୱ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରି ବିଦେଶରେ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ବୁଲୁ ସାର୍ ନାମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ।
yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)

ବୁଲୁ ସାରଙ୍କ ଘର ରାଜକନିକା ବର୍ତ୍ତନୀ ମଠସାହିରେ । ଖୁବ କମ ବୟସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିରପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ "ଯୋଗ ବେଦାନ୍ତ ଓ କଳା ନିକେତନ" ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷମୟ, ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଅବିବାହିତ ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)

କପଡା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
ଅତୀକରୁ ମନେ ପକାଇ ସଞ୍ଜୟ କହନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ବମ୍ବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାମୁଙ୍କ କପଡା ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଯୋଗ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ୨୦୧୧ରେ ଫେରି ଆସିଲି ଗାଁକୁ । ନିଜେ ଯୋଗ ଶିଖିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲି ମଧ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ପଢି ଯୋଗ ଶିଖିଲି । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଭ୍ୟାସ କଲି ।"

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)

୨୦୧୩ରେ ଯୋଗ ଫେଡରେସନରେ ସାମିଲ
ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "୨୦୧୩ରୁ ଯୋଗ ଫେଡରେସନ ସହ ମୁଁ ଜଡିତ।ଯୋଗ ଫେଡରେସନ ସହ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରେଫରୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେଫରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ୨୦୧୫ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲି। ମୋର ଶାରିରୀକ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା କମ ଥିବା ହେତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ ନମ୍ବର ରହିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲି।"

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)


ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ମିରପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମଠରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିନି । ତଥାପି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ୭ ବର୍ଷରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମୂହ ମିସାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୃଢ଼ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆଜି ଯୋଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)
yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)

ସଫଳ ଛାତ୍ରୀ ଟ୍ଵିଙ୍କିଲ-ଅର୍ପିତା; ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନିଥର ଜିତିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ

yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଟ୍ଵିଙ୍କିଲ ସାହୁ-ଅର୍ପିତା ସାହୁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ନୈପୁଣ୍ୟତା । ଏନେଇ ଟ୍ଵିଙ୍କିଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୁଁ ୨୦୧୭ରେ ସଞ୍ଜୟ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଆସିଲି। ଆମେ ଯୋଗ କ୍ରୀଡା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛୁ। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରୀଡା ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଇବାକୁ ଆମେ ଯୋଗାସନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ଗତ ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୨୪ଟି ପଦକ ମିଳି ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅଫ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଯୋଗ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲି।୨୦୨୩ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅସ୍ମିତା ଅମଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ,୨୦୨୫ରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲି। ଅର୍ପିତା ଓ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ର ଯୋଗ କରିଥାଉ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ।
yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)
yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ (Etv Bharat)
ଆମେ ଏବେ ଶିଖୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶିଖିବୁ ଗତ ଦୁଇମାସ ହେବ ଏଠାରେ ଯୋଗ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ୬ଶ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ଅନୁପମା ନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ଏଇ କିଛିଦିନ ହେବ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆସନ,ପ୍ରାଣାୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିଲୁଣି। ଆମର ଯେଉଁ ବଡ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବୁ"ବୋଲି କହି ଅନନ୍ୟା ଅନୁପମା ।
yoga guru sanjay mathan of kendrapara giving training 50 children for free
ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ମାଗଣା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦିବସରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା.. ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ

TAGGED:

ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
12TH INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
INTERNATIONAL YOGA DAY
50 ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯୋଗଶିକ୍ଷା
YOGA GURU SANJAY MATHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.