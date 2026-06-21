ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 21, 2026 at 6:03 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା:ଯୋଗରେ ଅଛି ନିରୋଗ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର । ଯୋଗରେ ଅଛ ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା । ଯୋଗ ଏମିତି ଏକ ସାଧନା ଯାହା ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଦିନେ ପାରିବାରିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝି ନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ । ସେଇ ଯୋଗ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି । ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝି, ପଢି ବିଶ୍ଵ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜଯାଏ..୧୭ବର୍ଷ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଯୋଗ ତାଲିମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଇ ଯୋଗଗୁରୁ ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ...
କାହିଁକି ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇଲେ
ବୁଲୁ ସାରଙ୍କ ଘର ରାଜକନିକା ବର୍ତ୍ତନୀ ମଠସାହିରେ । ଖୁବ କମ ବୟସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲେ । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମିରପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ "ଯୋଗ ବେଦାନ୍ତ ଓ କଳା ନିକେତନ" ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ମଥାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷମୟ, ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଅବିବାହିତ ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କପଡା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
ଅତୀକରୁ ମନେ ପକାଇ ସଞ୍ଜୟ କହନ୍ତି, "ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ବମ୍ବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାମୁଙ୍କ କପଡା ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଯୋଗ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ୨୦୧୧ରେ ଫେରି ଆସିଲି ଗାଁକୁ । ନିଜେ ଯୋଗ ଶିଖିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲି ମଧ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ପଢି ଯୋଗ ଶିଖିଲି । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଭ୍ୟାସ କଲି ।"
୨୦୧୩ରେ ଯୋଗ ଫେଡରେସନରେ ସାମିଲ
ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "୨୦୧୩ରୁ ଯୋଗ ଫେଡରେସନ ସହ ମୁଁ ଜଡିତ।ଯୋଗ ଫେଡରେସନ ସହ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରେଫରୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେଫରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ୨୦୧୫ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲି। ମୋର ଶାରିରୀକ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା କମ ଥିବା ହେତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ ନମ୍ବର ରହିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲି।"
ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ମିରପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମଠରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିନି । ତଥାପି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ୭ ବର୍ଷରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମୂହ ମିସାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୃଢ଼ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଆଜି ଯୋଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସଫଳ ଛାତ୍ରୀ ଟ୍ଵିଙ୍କିଲ-ଅର୍ପିତା; ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନିଥର ଜିତିଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦିବସରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା.. ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ