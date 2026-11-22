ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ; କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ‘ସନାତନର ଗୌରବ କାଳ’
ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ବାବା ରାମଦେବ । ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 22, 2026 at 9:01 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ । ଦର୍ଶନ ପରେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି । ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୌରବକାଳ, ପୁରଷାର୍ଥ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆଗେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ରାମଦେବ ।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମ ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ । ଏହା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଓ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ‘ସନାତନର ଗୌରବ କାଳ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ନାଗରିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ହେବେ । ଭାରତର ମୁଦ୍ରା, ଜିଡିପି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ଶାସନ, ଅର୍ଥ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନାତନ ଓ ବେଦ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ,ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଢୋଙ୍ଗ, ଆଡ଼ମ୍ବର, ପାଖଣ୍ଡ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଭଳି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ତର୍କ, ତଥ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଷା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି ତୀର୍ଥ, ଦେବୀ-ଦେବତା, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁସନ୍ଥ-ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରହାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ । ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ । ତିଥି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ ଚଳିତବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ୪ ଦିନ ପଡୁଛି । ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ହେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚୁକରେ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତ କରିବେ ପ୍ରବେଶ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏଥର ୪ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ; ହେବ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ