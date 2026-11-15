ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ: ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର
ଯୋଗ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ । ଯୋଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 15, 2026 at 8:23 AM IST
Yoga courses to begin soon at UU, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଦିଗ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ । ଯୋଗରେ ମିଳିବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବରେ ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।
ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ । ଏହା ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ । ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ । ଯୋଗର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି, ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମିତିର ୩୬ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୬୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମୂହିକ ଯୋଗାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୨୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ।
ଡଃ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଥିଲେ, "ଯୋଗ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯମ, ନିୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଓ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା," ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଲେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଯୋଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ସହ ସମାଜ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଏକ ‘ଯୋଗ, ଆୟୁଷ ଓ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର’ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁରଭି-୨୦୨୬ରେ ଝଲସିଲା କୁନି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଚମକ: ୩୦୦ ନୂଆ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ, ‘ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକମାଳା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁରଭି-୨୦୨୬; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ମହାକୁମ୍ଭ, ୮୦୭ ସ୍କୁଲରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର