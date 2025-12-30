ETV Bharat / state

YearEnder 2025: ଲୁହ ଦେଇଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣ, ଜଳ ନେଇଗଲା ଜୀବନ

25 ଦେହରେ କ୍ଷତ ଦେଇଯାଇଛି ସମୟ । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ଜୀବନ ନେଇଛି, ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଅନେକ ଜୀବନ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛି ।

2025 Road Accidents in Odisha
ଅନେକ ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବର୍ଷ 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 30, 2025 at 4:24 PM IST

Odisha Road Accidents 2025: ଫେରି ଯାଉଛି 2025 । ସମୟ ଖାତାରେ ଛାଡି ଯାଇଛି ପଦଚିହ୍ନ । ଅନେକ ଘଟଣା…ଅନେକ ହୁର୍ଘଟଣା..। ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଛବି ପରି ସବୁକିଛି । ଆଜି 25ର ବିଦାୟ ବେଳାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର । କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏଇ 25ର ପୃଷ୍ଠା । ଏହି ଘଟଣା-ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିବା ।

ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଜାନୁଆରୀ

2025 ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 2 ନେତାଙ୍କ ଜୀବନ । ସେଦିନ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଡମ୍ପର, କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ମୁରଲୀଧର ଛୁରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ନାୟକ ବିଜେପିର ଗୋଶାଳା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଛୁରିଆ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ । ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୧୩ରେ ଜାଆଁଳା ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଏସ୍ୟୁଭି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଖରୀରେ କାର ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC)ର ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

କମ ନ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ

ଫେବୃଆରୀ ୭ରେ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ୧୧ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ଼ ଟଙ୍କପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ-କାର୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକଳା ଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର ସହିତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ମନ ଭିଜେଇ ଦେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ

ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ୨୫ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ-ମେ

ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ମାସ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ । ସେମିତି ବଡ ଧରଣର ଦୁର୍ଣଟଣା ଘଟି ନ ଥିଲା । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଖୁବ ଭଲରେ କଟିଥିଲା । ହେଲେ ମାସର ଶେଷ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ ମେ ୨୫ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର-ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଥିଲା ।

ଜୁନ ଯାତନା- କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦଳଚକଟା

ସବୁଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା 2025 ଜୁନ । ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିଲା ମହପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ତିନିଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଚାରମାଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି ସ଼ୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଖାଲି ଦୁଃଖଦ ନ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା । ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ତିନି ଜଣ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ବସ୍ ଚକା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ଘଟିଥିଲା । ସେହିଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

puri Rathyatra stampede case in front of Gundicha temple
ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଲାଗିଥିଲା ତିନିଠାକୁରଙ୍କ ରଥ, ଏହିଠାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତିନିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ (Etv Bharat)

ଯନ୍ତଣା ଦେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ

ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାର HAL ଗେଷ୍ଟହାଉସ୍ ନିକଟରେ NH-୨୬ରେ ଦୁଇଟି କାର୍ ମଝିରେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଶି ଯିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୨୬ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଅଗଷ୍ଟ ଅଘଟଣ

ଅଗଷ୍ଟ ୬ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଜଗମୋହନ ଛକରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା । ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ଼ଡ ଧରଣର ଦୁଇଟି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ କାର ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

2025ର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

  • ଫେବୃଆରୀ ୭ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାର କାଲୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (KIE) ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ଫେରୋ ଆଲୟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ,ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ସିନେମା ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ବନାଜା ଷ୍ଟୋର୍ ନାମକ ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ।
  • ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ଦୈନିକ ବଜାର ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା।
  • ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଓଡିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଅନେକ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
bus and bike accident in Raighar of ​​Nabarangpur
ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ (Etv Bharat)

ଜଳ ନେଲା ଜୀବନ

  1. ଜୁଲାଇ ୨୬ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାର ଭିଏସଏସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ଭିମସାର)ର ଦୁଇ ଶେଷ ବର୍ଷର ୨ ଜଣ ଏମବିବିଏସ ଛାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଓଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରାଜସ୍ଥାନର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ମୋନିକା ମୀନା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ଦୀପ ପୁରୀ।
  2. ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
  3. ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରକେରା ଗାଁର ଘାଗରିର ଏକ ଝରଣାରେ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଓମ୍ ସୁନା ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଦାସ, ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ୧୬।
2 students missing after drowning in Gumajharan waterfall while taking selfie
ସେଲ୍‌ଫି ନେବାବେଳେ ଗୁମାଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ବୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (Etv Bharat)

ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା

  • ମେ ୧୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡା ସାହି ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ବାଇକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ଜୁନ ୨୮ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ତାରକାଜ ନିକଟରେ ଏକ 'ଆମ ବସ୍' ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତିନିଜଣ ଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ।
  • ୧୪ ଜୁଲାରେଲ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥଲା।
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରେ କଟକରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆମ ବସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଦାଖରଡା ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ NH-୧୬ ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିଟି ପୋଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ।
  • ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଲଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ 'ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
  • ଡିସେମ୍ବର ୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
fire breaks out at a bar in Satyavihar,bbsr
ରାଜଧାନୀର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ବାରରେ ଭୟାଭହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ଓଡିଶା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା 2025
YEARENDER 2025
RATH YATRA STAMPED 2025
ROAD ACCIDENTS IN ODISHA
ODISHA ROAD ACCIDENTS 2025

