ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌'ରେ ଓଡ଼ିଶା: 'ଜଙ୍ଗଲରାଣୀ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି'

2025ରେ ପିଏମ୍ 'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାଧିକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

PM Mann Ki Baat
2025 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ହ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 29, 2025 at 1:24 PM IST

4 Min Read
Odisha in PM Mann Ki Baat: ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ରଶ୍ମିତା...ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କଥା... 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ି ହେଉ କି କୋରାପୁଟ କଫିର ଚତ୍ମକାର ସ୍ବାଦ ସଂପର୍କରେ ... 2025ରେ 'ମନ କି ବାତ'ର ବିଭିନ୍ନ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବର୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର YearEnder 2025ରେ 'ମନ୍ କି ବାତ୍ ରେ ଓ଼ଡ଼ିଶା' ...

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା:

ମେ' 25 ତାରିଖ 2025ରେ 'ମନ୍ କି ବାତ'ର 122 ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ବିହାରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କ୍ରୀଡାରେ 49 କେଜି ବର୍ଗରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 195 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ । ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଧନମନ୍ତ୍ରୀ 'ମନ୍ କି ବାତ'ରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଯୁବ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।

Berhampur Weightlifter Harshvardhan Sahu
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ (ETV Bharat)

124ତମ ଏପିସୋଡ ଦୁଇଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:

27 ଜୁଲାଇ 2025ରେ 'ମନ କି ବାତ'ର 124ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢୀର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପୁଣିଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 650ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମହିଳାମାନେ କେବଳ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ।"

Women spin threads from cotton
ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)

'ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ'ର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା :

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନାଗ୍ନି ନେଇ ସଚେତନ କରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୀତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 'ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ'ର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ 'ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ' ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନାଗ୍ନି ଦ୍ବାରା କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେଚନ କରାଉଛନ୍ତି ।

After the Prime Minister's praise, Pramila and her Sankirtan congregation are being honored with bouquets
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ପ୍ରମିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫୁଲତୋଡା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା (ETV Bharat)

ପ୍ରାଧନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "କେନ୍ଦୁଝରରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସେଠାରେ 'ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ' ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି । ଭକ୍ତି ସହ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତରେ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଯୋଡି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନାଗ୍ନିର କ୍ଷତି ନେଇ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଏହା ମନେପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଆମର ଲୋକ ପରମ୍ପରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଆଜି ବି ସମାଜକୁ ଦିଗ ଦେବା ପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି । "

ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

31 ଅଗଷ୍ଟ 2025 "ମନ କି ବାତ"ର 125ତମ ଏପିସୋଡରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଇ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତା ସାହୁ । ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳକ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ (Khelo India Water Sports Festival)ରେ ଭାଗ ନେଇ କାନୋଇଂରେ (ନୌଚାଳନା) ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 2ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ରଶ୍ମିତା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାସିକ ରେଡିଓ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରର ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଳ କ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ବିଜୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କାନୋଇଂ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କ୍ରୀଡା ଜୀବନୀ ନେଇ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

Modi asks Rashmita from Odisha about canoeing trip in Mann Ki Baat
ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ କାନୋଇଂ ଯାତ୍ରା ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ETV Bharat)

କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ପ୍ରଶଂସା:

26 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ‘ମନ କି ବାତ’ର 127ତମ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋରାପୁଟ କଫି ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । କୋରାପୁଟ କଫି ର ସ୍ବାଦ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର । କେବଳ ସ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାଷ ସେଠାକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଫି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ।"

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ମନେପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

28 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌ର 129 ଏପିସୋଡ ତଥା 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ଏପିସୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ମନେପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଓଡ଼ିଆ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ମନେପକାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବୀର, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା । ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତୀ ଗିରି । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ସେ ଅନେକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିବ ।"

"ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି" ବୋଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

