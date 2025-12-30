ETV Bharat / state

2025ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ମିଳିଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାହାଡ, ପ୍ରତିଫଳନ ଜିରୋ

ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

Published : December 30, 2025

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିଦାୟ ନେବ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ । ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ ଠିଆ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାମ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି ।

ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା ଭାବି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାହାଡ଼ ଛିଡା କରାଇଛନ୍ତି: ବିଜେଡି

ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରୁଥିଲୁ ହେଲେ ଏହି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ସରକାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଠପ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜେଶ ଦାସ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, "ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା ହଠାତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ଏକାଥରକେ ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଫମ୍ପା ଭାଷଣ ଛଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ମହାକାଳପଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପେମେଣ୍ଟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି।

ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଧୂଆଁ ବାଣ ମରାଗଲା ତାହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାଠାରୁ ବଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଲଜ୍ଜା ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶାସନରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେଣି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୂନ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନବୀନ ଵାବୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଲୋକେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏମିତିକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ବୀପ ମହୋତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କଲେ ହେଲେ ତାହା ଆଜି ଧୂଆଁ ଵାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।"

"ଏ ସରକାର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କାହିଁକି ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାପାନ ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଏହି ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଏଠାରେ ନହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳାଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି।ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପାରଗ ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜେଶ ଦାସ।



ଆମ ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରକାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ପାଳନ କରିବୁ:ବିଜେପି


ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା ତାହା ହେବ,ଯେଉଁ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ ଅଧାରୁ ଅଟକିଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଗଭର ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା। କିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଯଥା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "୨୪ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିର ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ସାଂସଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାନୀୟଜଳ, କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଠାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହିଭଳି ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରାଯିବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ପାରିନାହିଁ।ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ଓ ଆମ ସରକାର ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ବାକି ଅଛି ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ।"



କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଡଜନେ ମନ୍ତ୍ରୀ:ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ


୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଅମରଵର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି,"୨୦୨୫ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନଥିଲା।ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଡ଼କାୟତି ବଢିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧି ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପାରୁନାହିଁ,ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ପ୍ରଶାସନର ବେପରବାୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି।ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉଦବେଗଜନକ,ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକେ ଠିକ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। "

ହୋଇପାରୁନି କୃଷି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ:

"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ କୃଷି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ହେଲେ ନା ପୁର୍ବ ସରକାର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କେହି ରୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ କଥା କହି ଚିକିତ୍ସା ନକରି କଟକ,ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରି ପାରିନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବର୍ଷ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରଖିନାହାନ୍ତି ।"

ସରୁନି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା:

ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଅମରଵର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବାଧୀନତାର ଏତେବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡି ବିକାଶ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟାସ୍କ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରା ଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି।ଗମନାଗମନର ଘୋର ଅସୁବିଧା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଡଜନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ,ବିରୋଧ କଲେ ହିଁ ଆମର ବିକାଶ ହେବ ନଚେତ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିବ ଯେଉଁଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

