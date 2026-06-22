2 ବର୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ବର ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ୧ ନଂ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇ ପାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 22, 2026 at 7:50 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର ବିକାଶର ଚିଠା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଇବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ବିକାଶ ମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୁବ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ଅଗଣିତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ୨ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଉପଯୋଗ ହେବା ଏକ ବିରଳ ତଥା ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କଥା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତ ଗୁଜୁରୀବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୨କୋଟି ଟଙ୍କର ରାସ୍ତା, ୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୋଲପଟା-ବାହାବଳପୁର ରାସ୍ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୬୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି ।
ରିଂ ରୋଡ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ:
ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସୀମାରେ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଂ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨୧କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଲୁଣାବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ କଷାଫଳ, ପରିଖି, ନଗ୍ରମ, ଆଳୁମେଦା, ବାହାବଳପୁର, ଚାରିଗୋଛିଆ, ପଞ୍ଚୁପଡା, ନୂଆପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁର, କୁରାଡିହା, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୪ଶହ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ସମୁଦାୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୬୦କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରିଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ:
ସେହିପରି ୭୫କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବଳରାମଗଡିରେ ନିର୍ମିତ ବୃହତ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଓ ବାହାବଳପୁର ଠାରେ ୩୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର ନବକଳେବର ପାଇଁ ୧୧କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଓ କଷାଫଳ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୨କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ୧ ନଂ ଜିଲ୍ଲା:
2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଭବିଷ୍ୟତର ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣରେ ଏ 2 ବର୍ଷ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଭଳି କାମ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଣାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ । ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛେ । ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ୧ ନଂ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇ ପାରିଛି । ବଲରାମଗଡ଼ି, ବାହାବଳପୁର ଆଦି ମୁହାଣକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି ।"
"ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଉଟର୍ ରିଂ ରୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବେ ପୌରପାଳିକାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବା, ମାର୍କେଟ କଂପ୍ଲେକ୍ସ, ସପିଂ ମଲ ଏସବୁରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିର ବାଲେଶ୍ୱର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ," ବୋଲି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର