ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: କେବେ ସଫଳ ହେବ ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଏଣିକି ଭରସା AI
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ୪ ହଜାର ରହୁଛି । ଏପଟେ ଫୋକସରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବସ୍ତି । ପଢନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 5:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା 'ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍' ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୂଳପୋଛ ଟାର୍ଗେଟ ଦୂର ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ସହ ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 12 ହଜାର ଗାଁ ହଟସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଏପରିକି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାଜିଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ 60 ହଜାର ପାଖାପାଖି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ-
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା । ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଅପପୁଷ୍ଟି ବା କୁପୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବା ଟିବି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବିପଦ । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45 ହଜାର 330 ଥିଲା । 2021 ମସିହାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52 ହଜାର 225, 2022 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 185 ଓ 2023 ମସିହାରେ 61 ହଜାର 185, 2024 ମସିହାରେ 62 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 433 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ-
ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୦୦ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ । ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ । ସର୍ଭେରେ ୧୨ ହଜାର ୨୪୫ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦୨୬ରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଜନ ସମାଗମ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ / ୱାର୍ଡର ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯିବ । ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ । ନି-କ୍ଷୟ ମିତ୍ର (ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନ, କର୍ପୋରେଟ ଏବଂ ପିଏସୟୁ ଜଣେ ନି-କ୍ଷୟ ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ) ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ସହ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ରାଜ୍ୟରେ 2025 ମସିହାରେ 60 ହଜାର 433 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି 98 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସାର ସଫଳତା ହାର ରହିଛି ୯୩ ପ୍ରତିଶତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୧୬୪ଟି ଟ୍ରୁନାଟ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ୪୮ଟି CBNAAT ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁଛି । 2025 ମସିହାରେ ମୋଟ 14 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 387 ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁମାନିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ପରୀକ୍ଷା ହାର ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 3 ହଜାର 72 ରହିଥିଲା । ମୋଟ 58 ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ୍ସ-ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଔଷଧ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି (BPALM ପଦ୍ଧତି) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଅବଧିକୁ 18-20 ମାସରୁ ମାତ୍ର 26 ସପ୍ତାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତିରୋଧକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସାରେ ସଫଳତା-
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୋଟ ୧୪୭୬ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୭୧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାଂସ୍ୟ, ୩୯୦କୁ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୧୧୫ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ତିନି ବର୍ଷ (୨୦୨୨, ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪)ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହାର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୨୩୭ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୯୫ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୨୮ ଜଣଙ୍କ ଟିବିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଘର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷହେଲା ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଓ କାରଖାନା ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ପରିବେଶଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଯକ୍ଷ୍ମା କବଳରୁ ନିସ୍ତାର ପାଉନାହାନ୍ତି ।
ଟିବି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା:
ସମସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଓ ଓ୍ବେଲନେସ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି । ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ସହିତ ମୋଲେକୁଲାର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା କଫ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି । ‘ଏନପିୱାଇ’ ଅଧୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାସିକ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଜରିଆରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ୪ ହଜାର ପାର ହେଉଛି । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିବି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ ହଜାର ୩୫୭ ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧ରେ ୨ ହଜାର ୯୨୬ ଜଣ, 2023ରେ 4 ହଜାର 242 ଜଣ, 2024 ମସିହାରେ 4 ହଜାର 366 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏଆଇ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ବହୁତ ଭଲ-
ଯକ୍ଷ୍ମା ସଚେତନତା କର୍ମୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଏଆଇ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ । ଜଲଦି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଜଲଦି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା । ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ତୁଳନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଔଷଧ କିଭଳି ପହଁଚିବ ସେନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
12 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ହଟସ୍ପଟ-
ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯକ୍ଷ୍ମା ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କହଛନ୍ତି, "ଏଣିକି ଆଗକୁ କୃତିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ମଧ୍ୟମାରେ ହେବ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ । ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଲଦି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ । ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହଟସ୍ପଟ । 12 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି ହଟ ସ୍ପଟ । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି । ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସମାନ କେସ୍ ଆସିଛି । ଚିହ୍ନଟ ପଦ୍ଧତି ବଦଳିଛି । ମାଇକ୍ରୋସ୍କପି ପଦ୍ଧତିରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି । 60 ହଜାର କେସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି । ଲକ୍ଷଣହୀନ କେସ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ । ଏକ୍ସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି ।"
ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଟିବି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୨୩୭ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୯୫ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଯକ୍ଷ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ
- ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ କାଶ ହେବା
- କଫ ହେବା
- ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
- ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ନଛାଡିବା
- ଭୋକ ନଲାଗିବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର