ETV Bharat / state

ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ବାଗତ

ଆସ୍ଵସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିିଶ୍ର

WORLD TOURISM DAY
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 9:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ । ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଶ୍ୱସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫୋଟୋ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଣି ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

WORLD TOURISM DAY
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଯାଇଥିଲା ।

WORLD TOURISM DAY
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)
ଆସ୍ଵସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଦୀପକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ । ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୋଟୋ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ । ଚଳିତବର୍ଷ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା । ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ ।"
WORLD TOURISM DAY
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା (ETV Bharat Odisha)

"ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କମୃତ୍ୟୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

WORLD TOURISM DAY
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା (ETV Bharat Odisha)
WORLD TOURISM DAY
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ, ବାଲୁକା ଆନିମେଶନ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମାନସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ‘ବେଷ୍ଟ ସିଭିକ୍‌ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍‌ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ’ ଆୱାର୍ଡ, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

LORD JAGANNATH PURI
ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ
ଆସ୍ଵସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନ
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା
WORLD TOURISM DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.