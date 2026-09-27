ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ବାଗତ
ଆସ୍ଵସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିିଶ୍ର
Published : September 27, 2026 at 9:52 PM IST
ପୁରୀ: ବିଶ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ସ୍ବାଗତ । ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଶ୍ୱସ୍ଥି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫୋଟୋ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଣି ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଯାଇଥିଲା ।
"ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କମୃତ୍ୟୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ