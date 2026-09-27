ETV Bharat / state

ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ, ବାଲୁକା ଆନିମେଶନ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମାନସ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଆନିମେଶନେ "ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂତନ ରୂପରେଖ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିିଶ୍ର

a
a (a)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 2:05 PM IST

|

Updated : September 27, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ବିଚ ମାରାଥନ। ଏଥିରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଧାବକ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାର ପ୍ରମୋ ରନ ବା ସଚେତନତା ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରମୋ ରନ ବା ସଚେତନତା ମାରାଥନ । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

aWorld Tourism Day Promo Run flagged off from Blue Flag Beach and Manas awareness message through sand animation
ବାଲୁକା ଆନିମେଶନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବାର୍ତ୍ତା (aEtv Bharat)

ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚଠାରୁ ତାଜ ବିଚ୍ ଯାଏ ମାରାଥନ

ଓଡିଶାରେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଚଳିତବର୍ଷଠାରୁ ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ବିଚ ମାରାଥନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ।ଏହି ଚମତ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଡା ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ପ୍ରତିଭା କୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସାଂସଦ ଡା ପାତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।

World Tourism Day Promo Run flagged off from Blue Flag Beach and Manas awareness message through sand animation
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ (Etv Bharat)

ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ଭଲ ଦିଗ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ବଛତା, ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟବହାରରେ ଉତ୍କୃର୍ଷତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଡା ପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନିଳମାଧବ ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପତି, ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିଡା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେଶ ରାଉତ, ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସିବିଚ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରମୋ ରନ ତାଜ ବିଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ଏଥିରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଧାବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଜ ବିଚ ଠାରେ ସାଂସଦ ଡା. ପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ।

World Tourism Day Promo Run flagged off from Blue Flag Beach and Manas awareness message through sand animation
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ (Etv Bharat)

ବାଲୁକା ଆନିମେଶନରେ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବାର୍ତ୍ତା

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି- "ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନୂତନ ରୂପରେଖ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)", ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

World Tourism Day Promo Run flagged off from Blue Flag Beach and Manas awareness message through sand animation
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ (Etv Bharat)

ଏହି ସୃଜନଶୀଳ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ ସାହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପୁରୀ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଳାକୃତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଆ ବାଘ, ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜର ପାଲଟିବ ନୂଆ ଠିକଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ

Last Updated : September 27, 2026 at 2:16 PM IST

TAGGED:

ପୁରୀରେ ପ୍ରମୋ ରନ
BLUE FLAG BEACH PURI
SAND ANIMATION
ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ
WORLD TOURISM DAY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.