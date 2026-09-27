ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଓ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 27, 2026 at 9:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ । ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ।" ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଅନେକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ହୋମ-ଷ୍ଟେ କରିବେ ? ତା' ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍-ଷ୍ଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PRC) ଏବଂ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ (LTO/RTS) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାିଥିଲା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଓ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ଆମ ପାଖାରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖାରେ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁଥ କରିବ ।ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପାଇଁ ଏକ ପଲିସି ଆସିଛି । ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସବସିଡ ଦେବା କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ନିବେଶକାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି । କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି । ହେଲେ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ଆମେ ଏବେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛୁ । ପଞ୍ଚସଖା କରଡ଼ରରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇଛୁ । ଆମ ଆସ୍ଥା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଏହାର ପ୍ରମାଣ । 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ASI ଙ୍କ ସହ ଏମଓୟୁ ହେଲା । ସେହିପରି ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଚାଲିଛି । ମ୍ୟାରେଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଛି । ଏହା ମନ୍ଦିର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ହବ ହେବ । ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ SBI ସହ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ASI ସହ ଏବଂ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାୟାକିଂ ଆଣ୍ଡ୍ କାନୋଇଂ ଆସୋସିଏସନ୍’ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା।
"ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା । ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ହୋମଷ୍ଟେ ତିଆରି କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଉପରେ ଫୋକସ ଦେବା " ବୋଲି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ, ବରକୂଳଠାରେ OTDCର ଇଭି (EV) ବୋଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ୟାଟାମାରାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା । ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଧୁନିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରମୋ ରନ, ବାଲୁକା ଆନିମେଶନ ଜରିଆରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମାନସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ‘ବେଷ୍ଟ ସିଭିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ’ ଆୱାର୍ଡ, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର