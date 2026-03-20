ହଜି ଯାଉଛି କୁନି ଚଢେଇ ଘରଚଟିଆ: ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୬ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଘରଚଟିଆ । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି କଳରବ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଘରଚଟିଆର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 20, 2026 at 8:04 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 8:30 PM IST
World Sparrow Day 2026 ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ । ମଣିଷର ସାଥୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି କଳରବ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଳଘରର ଦ୍ରୃତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର , ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧୂଆଁ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାରରୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି । ହେଲେ ସେହି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୩୬ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଘରଚଟିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି ଘରଚଟିଆ
ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଘରଚଟିଆ ପରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି । ବିଗତ ୪୦/୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ କମି ଯାଇଛି । କୁହାଯାଏ ମାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଘରଚଟିଆ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି | ସମୟ ଥିଲା, ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମଣିଷର ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଚାଳଘରେ କାଠି , କୁଟା ,ନଡ଼ା ଆଣି ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ଛୋଟିଆ ବସାକୁ ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା ଏହି ପକ୍ଷୀଟି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଟିଆର କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । କାରଣ ଘରଚଟିଆକୁ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ମିଳୁନି ।
12 ବର୍ଷରେ 500ରୁ 5 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସଂଖ୍ୟା
ହେଲେ ଏହି କୁନି ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ । ଲାଗାତର ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରଚଟିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ କିଛି ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୬ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୪ ରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରଚଟିଆର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ 'ନେଚର ଫର୍ ଏଭର' ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଗତ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖକୁ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁ ସଙ୍ଗଠନ ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କୃତ୍ରିମବସା
୨୦୧୧ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଦକ୍ଷିଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଠବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ 'ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ' ନାମରେ ଯୁବ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଙ୍ଗଠନ ଗଠନ କରି ପରିବେଶରୁ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଏହି ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦ ସଭାପତି ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଟିମର ଯୁବକମାନେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମବସା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏହିସ କୃତ୍ରିମବସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ । ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଗଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ । ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଲା । ନିୟମିତ ଘରଚଟିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ କୃତ୍ରିମ ବସା ସହିତ ଖାଦ୍ୟଥଳି ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଲଗାଇଲୁ ।'
ସାଗରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ପ୍ରାୟ ୩୬ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇପାରିଛୁ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୫ରୁ ୧୦ ଟି ଘରଚଟିଆ ଦେଖୁଥିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘରଚଟିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଗଜପତି , ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ବଂଶବିସ୍ତାର ହେଉ ସେଠାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଠରୁ ଦଶଟି କୃତ୍ରିମବସା ରହୁଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶତାଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।
ଘରଚଟିଆକୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ୍ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତର ଭାବରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗତ ୨୦୦୭ରୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ କୃତ୍ରିମବସା ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଲଗାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, 'ଆଇ.ଓ.ସି.ଏଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଯିବା ପରେ ଆମେ ଏହାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବସା ସ୍ଥାପନ କରି ଘରଚଟିଆ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ । ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୃତ୍ରିମବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟ ପୋଡଶୀ ରାଜ୍ୟ ପରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ' ବୋଲି ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ
ସେପଟେ ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ପାଳିବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବାସନ୍ତିଲତା ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, 'ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ । ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ସଚେତନ ।'
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ନଳୀନିକାନ୍ତ ପରିଡା କହନ୍ତି, ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା ।'
ବାଲୁକା କଳାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ
ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ଘର ଚଟିଆ ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା । ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅଦରକାରୀ କାଠରେ ୨ଟି ଘରଚଟିଆ ବସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବସାକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇ ଏହି ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୃତ୍ରିମ ବସା ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜର ଛାତ କିମ୍ୱା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ କିଛି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀ ଘରଚଟିଆ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଡ୍ୟୁଲ-୨ରେ ଘରଚଟିଆ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଗ୍ରୀକ୍ର ପ୍ରେମ ଦେବତା ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପକ୍ଷୀ ଘରଚଟିଆ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀକ୍ବାସୀ ‘ପ୍ରେମପକ୍ଷୀ’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି । ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଘରଚଟିଆକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫସଲହାନୀ ଘଟାଉଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ କୃଷକକୁ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ପାସୋରିଡ୍ ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଜନ୍ମଭୂମି କୁହାଯାଏ ।
ଘରଚଟିଆ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୁଏ
ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘରଚଟିଆକୁ ‘ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜ୍ୟପକ୍ଷୀ’ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଘରଚଟିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳିସ୍ନାନ କଲେ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଆଦିବାସୀମାନେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଘରଚଟିଆର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଘରଚଟିଆ ଘରର ଚାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।
ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ କୁଣିଆ କରି ଡାକିବା ଲାଗି ‘ପ୍ରବାସୀ ଗ୍ରାମ' ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟସ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ପ୍ରେମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଦରଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର କିଛି ତାରାକା ହୋଟେଲରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ଲାଗି କୃତ୍ରିମ ବସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଖୋଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ଲାଗି ବସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରିବେଶ ବିତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
