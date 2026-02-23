ବିଶ୍ୱ ସରସତିଆ ଦିବସ; କେବେ ମିଳିବ 'ସରସତିଆ'କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ?
ବର୍ତମାନ ଏହି ମିଠା ତିଆରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ସୁପର ଫୁଡ ହେଉଛି "ସରସତିଆ " । ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି "ବିଶ୍ୱ ସରସତିଆ ଦିବସ" । ସମ୍ବଲପୁର କିଛି ଯୁବକ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଏହାକୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସରସତିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ନିଆରା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ବର କଥା କହି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହି ସାରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସତିଆ ମିଠାକୁ ଜିଆ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ l ତେଣୁ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଯିଏ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ କରି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଦେଖନ୍ତି l ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ସରସତିଆ ଦୋକାନକୁ l କଣ ପାଇଁ ନାଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମିଠା ଅଟେ ଯାହା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ l ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏହାର ତିଆରି କରିବାର କଳା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପରିବାର 4 ପିଢୀ ହେଲା ସରସତିଆ ମିଠାକୁ ନିଜର ପେସା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ସଉକ ଭାବେ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି l ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପରିଚୟ ଭାବି ଏହି ମିଠା ତିଆରି କଳାକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ସରସତିଆ ମିଠା ଦୋକାନଟି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କୁଞ୍ଜେଲପଡା ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛି l ସରସତିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭୁଲାଲ ଗୁପ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ସହର ତାଙ୍କୁ ମିଞ୍ଚୁ କାକା ନାମରେ ଜାଣିଛି l
ଏହି ମିଠା ତିଆରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ମିଠା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ l କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଗଛର ଡାଳର ରସ ମୂଖ୍ୟ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ l ଏହି ଗଛଟି ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବରପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ l
ଏହି ମିଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ଡାଳର କାଠିକୁ ଆଖ ପାଖ ବାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଗୁପ୍ତା ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି l ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ଡାଳର କାଠିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ରଖାଯାଏ ଓ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି କାଠିର ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ l ଏହି ରସରେ ଚାଉଳ ଚୂନା, ଗୁଡ଼, ଅଳ୍ପ ଚିନି ମିଶେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗ ତିଆରି କରାଯାଏ l ପରେ ଏହି ପାଗକୁ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇ ସରସତିଆ ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ l
ତେବେ ଏହି ମିଠାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମିଠା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ 'ବିଶ୍ୱ ସରସତିଆ ଦିବସ' ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିଠା ତିଆରି କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଲାଲ ଗୁପ୍ତା l
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 4 ପିଢୀ ହେଲା ଏହି ମିଠା ତିଆରି କରି ଆସୁଛୁ l ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବୁ l ଆମର ଏହି ଦୋକାନ 1866 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ସେତେବେଳେ ରାଜାରାଜୁଡା ଶାସନ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା l ଇଂରେଜ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମ ଦୋକନରେ ଅଟକି ଏହି ମିଠା ଖାଉଥିଲେ ଓ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ l ଏପରିକି ଏହାର ତିଆରି ପଦ୍ଧତି ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ବାପା ଅଜା କହୁଥିଲେ l ଏହି ମିଠା ତିଆରିକୁ କୂଳ ବେଉସା ଭାବି ଆମ ସାରା ପରିବାର ଲାଗିଛୁ l ମୋର ପରେ ବି ଏହା ଜାରି ରହିବ l ବର୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏହି ମିଠା ଦେଇ ପାରୁନୁ l ତେଣୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଏକ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ l"
ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ବିଶ୍ୱ ସରସତିଆ ଦିବସ ପାଳନ ଆରଂଭ ହେଲା ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ କରେ ଥରେ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରୀ ଦିନ ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଥାଏ l ତେବେ ଶୁବରାତ୍ରି ଦିନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଶିବରାତ୍ରିର କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 23 ରେ ଆମେ ଏହି ସରସତିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ l
ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତମାନ ଏହି ମିଠା ତିଆରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେର ଗଛ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଡା ପ୍ରମୋଦ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରସତିଆ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହେଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ନିଆରା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ l ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସରସତିଆ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେର ଗଛ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ତଥା ବନ ବିଭାଗ କୁହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜେର ଗଛ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସରସତିଆକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠେଇଲେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ପିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ l ତେଣୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଏହାକୁ ପଠେଇବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତକୁ ପଠେଇ ହେବ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ରଥ l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ର DPM, OLM ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସରସତିଆ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିଚୟ l ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରସତିଆ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି l ଏଥିରେ ସରସତିଆର ବହୁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ମତ ରହିଲା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନରହି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି l ଏହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଲେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ଓରମାସର ଜଏଣ୍ଟ ସିଈଓ ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହିପରି ସରସତିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ l ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସରସତିଆ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି l ବର୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରଂଭ କରିଛୁ l ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ l ଏହା ସହ ଗଞ୍ଜେର ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ପ୍ୟାକିଂ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଦୂରକୁ କିପରି ପଠାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l
