ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ; ମେଳାରେ ମନ ଜିଣୁଛି ୧୯୬୫ ମସିହାର 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫିଲିପ୍ସ' ରେଡିଓ

ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ରେଡିଓ ମେଳା। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।
Published : February 13, 2026 at 12:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକାଳର ସମାଚାରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ନୂଆ ପୂରୁଣା ସୁମଧୁର ଗୀତ... ଶବ୍ଦ, ସ୍ବର, ଭାବନା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ରେଡିଓ । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେଡିଓ ଦିବସରେ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ରେଡିଓ ମେଳା। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।
ମନ ଜିଣୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ରେଡିଓ:
ଏହି ମେଳାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ୧୯୬୫ ମସିହାର ସେହି ବିରାଟ 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫିଲିପ୍ସ' ରେଡିଓ।" ଏହି ରେଡ଼ିଓ ତାର ସେହି ପୁରୁଣା ଆବେଗ ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ହଜାରେ ମନକୁ ଜିଣୁଛି । ରେଡ଼ିଓ ସହ ଗ୍ରାମଫୋନର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୬୦ ବର୍ଷର ବଡ ରେଡ଼ିଓରେ ଏବେ ବି ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆଉ ଖବର ସୁବୁଛି। ୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ରେଡିଓର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ରେଡିଓର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚତା ୨ ଫୁଟ୍, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ICU ରେ ଥିବା ରୋଗୀକୁ ପରି ଯତ୍ନ ନେଇ ବର୍, ବର୍ଷର ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରେମୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ।
ଏହାର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି," ଏବେକା ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯେହେତୁ ଏହାର ତିଆରି ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ରୋଗୀକୁ ଯେତିକି ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତି, ଠିକ ସେତିକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି।"
ରେଡିଓ ମେଳାରେ ୪୨ ଟି ଷ୍ଟଲ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରେଡିଓ ମେଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମେଳାରେ ୪୨ ଟି ଷ୍ଟଲ ପଡିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଛି। ଏଠି କେବଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ସାଜିଥିବା ସ୍ମୃତିର ସେହି ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ନୂଆ ରେଡ଼ିଓ ବି ରହିଛି ଯାହା ଆଜିର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କର ବି ମନ କିଣିବ । ପ୍ରତି ଟି ଷ୍ଟଲ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ କହୁଥିବା ରେଡିଓ ରହିଛି ।
ଗ୍ରାମଫୋନ୍, ପ୍ରସାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ୱାକି-ଟକି ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ରେଡିଓ, ଗ୍ରାମଫୋନ୍, ପ୍ରସାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱାକି-ଟକି ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରେଡିଓ କେବଳ ପୁରୁଣା ମଣିଷଙ୍କ ସାଥୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାଦୁକରୀ ବାକ୍ସ ପଛରେ ପାଗଳ । କାରଣ ବନ୍ୟା ହେଉ ଅବା ବାତ୍ୟା ଏହି ରେଡ଼ିଓ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ସାଥି ସାଜିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫେଲ ମାରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥାଏ ରେଡ଼ିଓ । ସେଥିପାଇଁ ତ ରେଡ଼ିଓ ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମାନସ ପଟରୁ ହଜିଯାଇଥିଲେ ହିଁ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ହଜିନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଗ ଥିବା ଯାଏ ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲୁଥିବା କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି।
ରେଡିଓ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା:
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ୧୯୬୫ ମସିହାର ସେହି ୨ ବାଇ ୪ ଫୁଟର ବିରାଟ 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫିଲିପ୍ସ' ରେଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, କାଳଜୟୀ ରେଡିଓ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା। ଆଜିର ଏହି ହାଇ-ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ୧୯୬୫ ମସିହାର ସେହି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ର 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଫିଲିପ୍ସ' ରେଡିଓ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ହିଁ ଓଲ୍ଡ ଇଜଂ ଗୋଲ୍ଡ ।
ସେପଟେ ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବୟନଶୀଳ୍ପ ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା 'ଆଉଟ୍ରିଚ୍'ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପତି କହିଛନ୍ତି ,"ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼ିଓ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା ଏଥର ୪ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ମେଳାର କଳେବରଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଥର ୪୨ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ଗ୍ରାମଫୋନ ଭଳି, ଭଳିକି କି ଭଳି ପ୍ରସାରଣ ର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଛି। ରେଡ଼ିଓ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓ କେମିତି ତାର ଡେମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରହିଛି, ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। "
