ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ: ଡାର୍କରୁମ୍ ରୁ ଡିଜିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ
ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର କ୍ୟାମେରାରେ କାମକରି ଆସୁଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ବ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 19, 2026 at 10:12 PM IST
World Photography Day, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତେକ ଘଟଣାବଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ମୁହର୍ତ୍ତକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ଫଟୋଟିଏ । ଏଣୁ ପ୍ରତେକ ସମୟରେ ଖୋଜା ପଡିଥାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ । ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା । ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ମିରର ଲେସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଫଟୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଡାର୍କରୁମ୍ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସିଛି ଅନେକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି । ଯାହାକୁ ରେଶମ ସହରରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଫଟୋଗ୍ରାଫର । ସେପଟେ ଯୁବପିଢୀ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଫଟୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ସେ ପାସପୋର୍ଟ ହେଉ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ । ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିପରି ନିଜର ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋଟିଏ ପାଇବେ । ଆଉ ସେହି ସାତ ଦଶନ୍ଦି ସମୟ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ରହିଥିଲା ତୋଟା ଷ୍ଟୁଡିଓ । ତୋଟା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ଵର ରାଓଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷରୁ ସେଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏହି ପୁରାତନ ୭୪ ବର୍ଷୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ତୋଟା ରାଜୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷତ ସମୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ଅନେକ କଥା । ସେହି ସମୟରେ ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରାରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ବାଇଟ୍ ଫଟୋଟିଏ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ ପ୍ଲେଟରୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେଥିରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ବେଳେ ବେଳେ ହାତ କଟିଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସିଲା । ସେଥିରେ କ୍ଲାର୍ଟର ସାଇଜ୍, ବି-୨ ସାଇଜ୍ ର କାଚ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା । ଏହାପରେ ୧୨୦ ରିଲ୍ସ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ୧୨ ଥାକିଆ ରିଲ୍ସ ଆସୁଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ବାଇଟ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ଡାର୍କ ରୁମରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ କେମିକାଲ ମିଶାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମେଟୋଲ, ସଲଫାଇଟ୍, ହାଇଡ୍ରୋକୁଇନନ, କ୍ରାବାନାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି କେମିକାଲକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ହାଇପପ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
ସେହି ସମୟରେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଥରକୁ ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ରିଲ୍ସକୁ କ୍ୟାମିକାଲରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ବାଇଟ୍ ଫଟୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ । ଯାହାକି ମୋର ଜୀବିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲର ଲାବ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଫଟୋ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଆମର ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହରର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପରେ ସହରର ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ରାସ୍ତାରେ ରଘୁନାଥ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ପରେ ବମ୍ୱେ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନିଜର ଜୀବିକା ଛାଡି ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଏକ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ଆଜିବି ମନେ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏପଟେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସେହି ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ଫଟୋ ପ୍ରୋସେସିଂର ଚାହିଦା ଆଉ ନଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଯାଇଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଦୁନିଆ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ଓ ଆଧୁନିକ ଏଡିଟିଂର ଯୁଗରେ ଏଥିପ୍ରତି ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ୀ । ମୋବାଇଲ୍ ଫଟୋ ଭଳି ମିରର ଲେସ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଳିକି ଭଳି କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢୀ ।
ଆଜିର ବିଶ୍ବ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହଥିବା କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଏହି ଦିବସ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । କୁହାଯାଏ ୧୮୩୭ ମସିହାରେ ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲୁଇ ଡାଗେର୍ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡିଗେରୋଟାଇପ୍ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୩୯ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଇତିହାସର ଏକ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚିତ । ସେହି ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ, କଳା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଶୈଳୀ ସହ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନକୁ କଳାର ଏକ ବୈଧ ରୂପ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ ।
ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକପାତ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିବାହ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ସହରର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ; BCA-ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ପାଇଲେ ରେଖା ସେନାପତି, ପାଟଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁରସ୍କାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର