ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଦିବସ: ‘ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ’
ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଦିବସ ପାଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ‘ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାଲିର ସୁରକ୍ଷା ।’ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : March 23, 2026 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଦିବସ । ‘ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାଲିର ସୁରକ୍ଷା’ ଥିମ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ବିଶେଷ୍ୟତ କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର ଆଜି ଦିନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କିଭଳି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସତର୍କ କରାଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ।
କେବେଠୁ ପାଳନ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ଦିବସ ?
1961 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । 191ଟି ସଂଗଠନ ମିଶି ଏହି ଦିବସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିବା ସହ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ ସହ କାଲିର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଯୋଡି ହେଇଛି ସେନେଇ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶିଖିଥିଲେ ବୁଝିଥିଲେ ।
‘ତଥ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛି’:
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ପାଣିପାଗ ଡାଟା କେବଳ ଏକ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ସଠିକ୍ ଓ ସମୟପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରୁଛି । ଏହି ଡାଟା ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛି । କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଡାଟା ସେୟାରିଂ ସୂଚନାର ଦ୍ରୁତ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମଜବୁତ ହେଉଛି ।’
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ସେହିପରି, ଡାଟାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ । ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ଦିବସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପାଣିପାଗ ଅଫିସ ପରିସର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର