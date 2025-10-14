ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, କଂସଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ମଥୁରା ନଗରୀ
2025 ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା । ଏଥର କଂସ ଭୂମିକାରେ କିଏ ହେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ,ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର।
Published : October 14, 2025 at 7:54 PM IST
ବରଗଡ଼: ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ମଥୁରା ନଗରୀ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଡ଼ିସେମ୍ବରରୁ ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା । ବିଶ୍ଵର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଳା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଚାଲିବ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ରାଜୁତି । କଂସଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଗଗନ ପବନ । ସେପଟେ ଗୋପପୁର ଭାବେ ପରିଚିତ ଅମ୍ବାପାଲିରେ ଚାଲିବ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳରେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେବ ଅମ୍ବାପାଲି ।ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଂସ ଭୂମିକା ସମେତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ପାଇଁ ହେବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ :
ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ଵର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଳା ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଧନୁଯାତ୍ରା । ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ଥରହର ହେବ ମଥୁରା ନଗରୀ (ବରଗଡ଼) । ସେପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିମୋହିତ ହେବେ ଗୋପପୁର (ଅମ୍ବାପାଲି) । ଚଳିତବର୍ଷ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଂସ ଭୂମିକା ସହ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ୩ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନର ବିଧି ରହିଛି । ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଡିସନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଧାନ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଭୂବନେଶ୍ବର ପ୍ରଧାନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ କଂସ ଭୂମିକା ସମେତ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଏ ହେବେ ମହାରାଜ କଂସ ?
ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନୂତନ କଳାକାର l କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଡାଏଲଗ୍ କହିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି l ପୂର୍ବରୁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇଙ୍କୁ କଂସ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁରୀ ମେମ୍ବର ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୀନା ବଜାରରେ ଝୁଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଦରଦାମ କମ୍ କରାଯିବାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗା ଟେଣ୍ଡର କରାନଯାଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କମ୍ ଦାମରେ ଜାଗା ଆବଣ୍ଟନ କରିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, "ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ । ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିକ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ, ଗୌରବ ଓ ମହିମାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।"
୭୮ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଗତ ବର୍ଷର ଆୟବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା, ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଚୟନ, ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭାଜନ, କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ, ବରଗଡ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ, ପଦମପୁର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂହ ବାରିହା, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ମାଝି ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ସତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଗୌରବମୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼