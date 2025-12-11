'ମାନବାଧିକାର ନେଇ ଏବେବି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି'
ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ବେଳେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନଥାଏ କହିଲେ ବେଜୱାଡ଼ା ବିଲସନ ।
ସମ୍ବଲପୁର: ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ତପସ୍ୱିନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ World Human Rights Day ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପଟି ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଡ଼ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ରେମନ ମେଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବେଜୱାଡା ବିଲସନ ମୂଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁଜାହାରୀ, OHRC ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ମନବାଧିକାର ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କେମିତି କାମ କରିଥାଏ, ଏହାର କ୍ଷମତା, ସାଧରଣ ଲୋକ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ମାନବ ଅଧିକାର ନେଇ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସଚେତନ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା କମିଶନ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ କହିଥିଲେ l
ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁଜାହାରୀ କହିଥିଲେ, "World Human Rights Day ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ l 1948 ମସିହା 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା ର ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଆଜିର 77ତମ World Human Rights Day ପାଳନ ଅବସରରେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି l ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି l ସବୁବେଳେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳନ କରୁଛି l"
ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ରେମନ ମେଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ବେଜୱାଡ଼ା ବିଲସନ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନବଧିକାର କମିଶନ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଅସଚେତନ ଅଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହାର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଏହା ସହ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ l ଏନେଇ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ତେବେ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଏହା ରହିବ ଯେ ଦେଶର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାନବ ଅଧିକାର ହନନ ହେଲେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣି କମିଶନ ଆଗରେ ଏହାକୁ ଆଣିବାର ଦରକାର ରହିଛି l ମାନବ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର l ମାନବ ଅଧିକାର ଯୋଗୁ ହିଁ ଲୋକେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି l"
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶ୍ରୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେଵଳ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କର ବୋଲି l କିନ୍ତୁ ସତକଥା ହେଲା କମିଶନ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ପୁରା କ୍ଷମତା ରହିଛି l ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଏହା କରେ ନାହିଁ l ଏହା ଉପରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଅଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପାରୁନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ସରକାର କିଛି ବି କଲେ ତାହା ଉପରେ ବ୍ରେକ ଦେବାର ମାନବଧିକାର ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ରହିଛି l
