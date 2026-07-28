୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଟୀକାକରଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର
ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ।ଜନ୍ମର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନବଜାତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଗଣା ଟୀକା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 28, 2026 at 8:49 PM IST
WORLD HEPATITIS DAY CELEBRATION ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ଟୀକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଜନ୍ମର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି ଟୀକା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ଲୋକମାନେ ଟୀକାକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ । ହେପାଟାଇଟିସ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ଓ ସିର ବିନାମୂଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରକ୍ତ ଓ ରକ୍ତଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବା, ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରାଇବା ସହ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେଇ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡା.ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ଟୀକାକରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହିଛି । ଦେଶରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ବି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରାୟ ୦.୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସହ ଟୀକାକରଣ କରାଇଲେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ! ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର