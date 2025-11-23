ବାରିପଦାରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ
6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ । ଶିମିଳିପାଳରେ ବଢିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ।
Published : November 23, 2025 at 2:37 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ । ଯାହାର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ।
ମଞ୍ଚାବେଡାରେ ଖୋଲିବ କଳାବାଘ ସଫାରୀ:
କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନେଇ ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଳାବାଘ ସଫାରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଏନ୍ଟିସିଏ) ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଳାବାଘ ସଫାରୀ ଖୋଲା ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି ଆର ଗଭଇ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ:
ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିମ୍ବା ବଫର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବନତି ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବାଘ ସଫାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ବାଘ ସଫାରୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡିବା ଦରକାର । କୌଣସି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବଫର ଜୋନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଗଲେ, ପରିବେଶ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ ୧୯୮୬ର ଇସିଜେଡ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଶିମିଳିପାଳ ସୀମାରୁ ୧୦ କିମି ଦୂରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଫାରୀ:
ବନ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାରେ କଳାବାଘ ସଫାରି ଖୋଲିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲର ସୀମାଠାରୁ ୧୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ ୨୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସାରିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ହେବ ବାଘଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳ । ବାକି ୧୦୦ ହେକ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର, କର୍ମଚାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାର୍କିଂ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ନନ୍ଦନକାନନର ୩ଟି କଳା ବାଘ ଓ ରାଞ୍ଚି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ୨ଟି କଳା ବାଘଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଛଡ଼ାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଳାବାଘ ସଫାରୀକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ।"
ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ସଫାରୀ:
ଏଭଳି ସଫାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷକ, ଗବେଷକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ବିରଳ କଳା ବାଘଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ । ବାଘଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ବାରିପଦା ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିବ ।
ପିସିସିଏଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରସିସିଏଫ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ ମସିହାରେ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । NTCA ତରଫରୁ ଏକ କମିଟି ଦଳ ଆସି କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ କମିଟି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଠାରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାର ୧୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଏରିଆରୁ ୨୦୦ ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଷ୍ଟେ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାଠାରେ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପିସିସିଏଫଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ