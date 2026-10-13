ଫୋକସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ; ବାଲିଯାତ୍ରା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲରେ ରହିବ ଶାଳ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲରେ ରହିବ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦନା । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓରମାସ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 13, 2026 at 8:17 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2026 । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମହାନଦୀ ପଠାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଚଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓରମାସ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ଖଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଟକ ଓରମାସର ଉପମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓରମାସର ଉପମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓରମାସ୍, କଟକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓରମାସ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଭିଭିକ ସଂଗଠନ (CBO) ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖଲି, ଦନା, ଥାଳି, ଟିଫିନ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଦହିବରା ଦନା, ଗୁପଚୁପ୍ ଗିନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟଲ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରଚାର ଓ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (KMC) ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନିଷିଦ୍ଧ କିମ୍ବା କଟକଣାଭୁକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଷ୍ଟଲ୍ ମାଲିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପତ୍ର ଖଲି ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସହ ନିଜ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ । ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସ୍ଵୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଭିଭିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାର ବିକାଶକୁ ଏକାଠି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୨୬କୁ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ , ସବୁଜ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମହୋତ୍ସବ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏଥିସହିତ, ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାର ଏକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି ଉଦ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ବୋଇତ ବା ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବେଳେ ମହାନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୋମ୍ ଓ ସୋଲ ନିର୍ମିତ ବୋଇତ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କଦଳୀପାଟୁକା ଓ ଶାଳପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କଦଳୀ ପାଟୁକା ଓ ଶାଳପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ