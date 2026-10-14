ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ୨୨ ଯାଏଁ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ନୂତନ କଂସ ଚୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଥିବା କଂସ ଭୂମିକାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ
Published : October 14, 2026 at 9:27 PM IST
World famous Bargarh Dhanu Yatra, ବରଗଡ଼: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା । ୭୯ତମ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ନୂତନ କଂସ ଚୟନ ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l
ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି କଂସର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଥରିବ ବରଗଡ଼ । ବରଗଡ଼ ପାଲଟିଯିବ ମଥୁରା ଓ ଅମ୍ବାପାଲି ପାଲଟିଯିବ ଗୋପପୁର ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଜିରା ନଦୀ, ଯମୁନା ନଈର ରୂପ ନେବ । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ଵର ଶତପଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଥିବା କଂସ ଭୂମିକାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ l ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦରବାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଳାକାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଳାକାରିତା ଅତି ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ନୂତନ କଂସ ଚୟନ ପରେ ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ସୁଶୀଲ ମେହେର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ l ତାଙ୍କ କଳାକାରିତା ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗତ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା l
ମାତ୍ର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା l ତେବେ ଏବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ମେହେର ସମାଜର ଲୋକେ ସୁଶୀଲ ମେହେରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଦାବି ଜଣେଇଥିଲେ l
ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ବୈଠକରେ ନୂତନ କଂସ ଚୟନ ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l ଆଜିର ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ସମେତ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାସେ ପରେ ମାଟିତଳୁ ବାହାରିଲା କଙ୍କାଳ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରୁ ଆସୁଥିଲେ ପୁରୀ; ବରଗଡ଼ରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଓ 6 ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼