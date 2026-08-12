ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 927 ହାତୀ, ଗଲାଣି 1349 ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ
ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ 1700ରୁ 1800 ହାତୀ ରହିବା କଥା । ତେବେ 2024 ଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 2103 ହାତୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 12, 2026 at 3:51 PM IST
WORLD ELEPHANT DAY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ, , ହାତୀ-ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବି ବଢ଼ିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜରାଜ । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେତୁ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଓ ହାତୀ କରିଡ଼ରରେ ବାଧା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ହାତୀମାନେ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ମଣିଷ, ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ (2015-16ରୁ 2025-26) ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1 ହଜାର ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 13 ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାଁକି ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ? ଗତ 10 ବର୍ଷରେ କେତେ ମଣିଷ ଏବଂ କେତେ ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ? ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ? ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ? ଏସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ETV Bharatର EXPLAINER ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସଜିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶହଶହ ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି । ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କମୁନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ହାତୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଚଲାପଥ ଉପରେ ମଣିଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ିବା ସହ ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ହାତୀ ଜନବସତିକୁ ଆସିବା କାରଣ:
ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ଜଳସ୍ରୋତ ହ୍ରାସ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଏବଂ ହାତୀ ଚଳାପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ରେଳପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ହାତୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ସହ ଅବୈଧ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା । ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ । ହାତୀ କରିଡର୍ ସୁରକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଳପଥରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଶିକାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ହିଁ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ ।
- ଜଙ୍ଗଲ କମିବା
- ହାତୀ ଚଳାଚଳ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା
- ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବ
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଘାତିକ ରହିଛି । ଗତ 10 ବର୍ଷମଧ୍ଯରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । 2015-16ରୁ 2024-25 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 3136ଟି ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 7742 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି:
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲଣି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଉ କି ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଶହଶହ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗତ 10 ବର୍ଷ (2015-16ରୁ 2024-25) ମଧ୍ୟରେ 927 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
2024 ମସିହାରେ ଶୀତକାଳୀନ ହାତୀ ଗଣନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2103ଟି ହାତୀ ରହିଥିଲେ । ସେହିପରି 2024 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ହାତୀ ଗଣନା ସମୟରେ 2098ଟି ହାତୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
2024 (ଶୀତକାଳୀନ) ହାତୀ ଗଣନା:
- ମୋଟ ହାତୀ: 2103
- ବୟସ୍କ ଦନ୍ତା ହାତୀ: 334
- ବୟସ୍କ ମଖନା ହାତୀ: 12
- ବୟସ୍କ ମାଈ ହାତୀ: 678
- ଉପ-ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହାତୀ: 190
- ଉପ-ବୟସ୍କ ମାଈ ହାତୀ: 305
- ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ: 181
- ହାତୀ ଶାବକ: 403
2024 (ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ) ହାତୀ ଗଣନା:
- ମୋଟ ହାତୀ: 2098
- ବୟସ୍କ ଦନ୍ତା ହାତୀ: 313
- ବୟସ୍କ ମଖନା ହାତୀ: 13
- ବୟସ୍କ ମାଈ ହାତୀ: 748
- ଉପ-ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହାତୀ: 148
- ଉପ-ବୟସ୍କ ମାଈ ହାତୀ: 282
- ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ: 209
- ହାତୀ ଶାବକ: 385
ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:
ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । 2015-16 ମସିହା ଠାରୁ 2025-26 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । 2015-16 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 86 ରହିଥିବା ବେଳେ 2024-25 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 106ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 2025-26ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 85 ରହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ (2026) ଘଟିଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା:
- ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ କାଠବାଉଁଶୁଳି ଗାଁର ମୋହନ ଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କୂଅରେ ପଡି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଟଖଟା ସେକ୍ସନର ବିମ୍ବଳ ନିକଟରୁ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ଦନ୍ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ । ନଟଖଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମକା କିଆରୀ ନିକଟରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।
- ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମାଈ ହାତୀ ସମେତ ସଦ୍ୟଜାତ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ମେ' 24 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ କମର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
- ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆବାହାଲ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜରେ ଏକ କୁନି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କମେଗାଁ ବିଟ୍ ଅଧୀନ ଜାମପଦର ଓ ଖଇରମାଲ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀଟିର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
- ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜ ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଟମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା ବନବିଭାଗ । ହାତୀଟିର କେବଳ କଙ୍କାଳ ଗୁଡିକ ଥିବାବେଳେ ହାତୀଟି ମାଈ କିମ୍ବା ଦନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା । ହାତୀଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଓ ସଂଖ୍ଯା:
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 155ଟି ହାତୀଙ୍କ
- ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 29ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି
- ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6ଟି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି
- ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗରେ 51ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି
- ସେହିପରି ହରପିସ (Herpes) ରୋଗରେ 14ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
- ଅନାନ୍ୟା ରୋଗରେ 231ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
- ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ 87ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
- 90ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ
- 16ଟି ହାତୀକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି
କେଉଁ ମସିହାରେ ହାତୀ ଯୋଗୁଁ କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି:
ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯେ, ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ବଳି ପଡ଼ିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନବସତିରେ ପସି ଆକ୍ରମଣର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି । 2015-16ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଟ 1349 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 914ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ (2026) ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା:
- ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଟାଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଟପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହପରିଆବାହାଲ ଗାଁର ପ୍ରେମା ଓରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କୃଷ୍ଣକୁମାରପୁରରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଶତ୍ରୁଘନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦିଗରୀ ଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବଂଶୀଧର ଗିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ମଧୁପୁର ନିକଟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ନିଧିପୁର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
- ମେ' 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀ ମାରିଥିଲା ।
- ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ମୂଷାପାପୁଲି ଗାଁର ଗନ୍ଧର୍ବ ସାହୁ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ବାଗଡିଆ ଥାନା ଜରିପାଳ ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ରାଉଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆରେ ୱାଚର ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁର ନଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।
- ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଡେଲବାଜୁ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତିଲାଏ ହରିଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତରେ ଏସୀୟ ହାତୀ (Elephas Maximus) ସଂରକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ (IUCN) ଦ୍ୱାରା ଏସୀୟ ହାତୀକୁ ବିପନ୍ନ (Endangered) ପ୍ରଜାତି ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱର ବନ୍ୟ ଏସୀୟ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାରତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା (Comprehensive Action Plan–CAP) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହାତୀ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଚାରିଟି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିସମର୍ଥିତ ଓ ସମୁଦାୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନବ–ହାତୀ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
11 ହାତୀ କରିଡରକୁ ସୁରକ୍ଷା:
2024ରେ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳୀନ ହାତୀ ଗଣନାରେ 2098 ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ 2103ଟି ହାତୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶଗତ ବହନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 1700ରୁ 1800 ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ସହିତ ମଣିଷ–ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମହାନଦୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତିନୋଟି ହାତୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି ପ୍ରମୁଖ ହାତୀ କରିଡରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବାଧିକ:-
ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ–ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ରହିଛି । 2020ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ 906 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 513ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତକୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ମଣିଷର ପ୍ରାଣହାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ହାତୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର:
ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅପରାଧ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ HAWK ପୋର୍ଟାଲ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ PRAHAR, ସମନ୍ୱିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ iWLMS ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ANUKAMPA 2.0କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ AI ଟାୱାର, ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍, ରେଡିଓ କଲାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 2142 ଜଣ ଗଜସାଥୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରହରୀ ଦଳ, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ ଆଗରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା:
ଦେଶରେ ହାତୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ଘଟିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୪ ରହିଛି । ଯାହା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୯୯), ତୃତୀୟରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ (୮୭) ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏନଟିସିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ହାତୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତାହା ସହ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ହାତୀ-ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲଢେଇ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାୟୀ । ହାତୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ ବା ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କଳ କାରଖାନା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ:
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ : 7043.74 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ।
- ମହାନଦୀ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ: 1038.30 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ।
- ସମ୍ବଲପୁର ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ : 426.91 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ହାତୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ :
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 1992ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ :
- ବନ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ କରିଡରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ।
- ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମେଘାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ।
- ହାତୀ ଗଣନା, ତାଲିମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
- ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ଅପ୍ରାକୃତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା
- ପରିବେଶଗତ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରବାସ ପଥଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା
- ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା
କ୍ଷତିପୂରଣ:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାତୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ (Ex-gratia) ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗହାନି (60%ରୁ ଅଧିକ): 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗହାନି (60%ରୁ କମ୍) ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗିଗଲେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା (Antyodaya Gruha Yojana) ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ସମାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ (Forest Department) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ (Range Officer) ଜଣାନ୍ତୁ ।
ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ (Post-mortem report), ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍ (FIR) ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା କଳା ବାଘ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଶୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ?
‘ରାମୁ’ର ସ୍ମୃତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ; ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର