ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଚିନ୍ମୟୀ; ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ନୃତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ମରିବାର ସ୍ପୃହା ରଖିଛନ୍ତି

ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟାପରା ସହିବାକୁ ପଡିଛି । ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନାହାଁନ୍ତି କି ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

third gender Odissi dancer Chinmayi dancing for 27 years
Published : April 29, 2026 at 9:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଚିନ୍ମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀ । କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ନୃତ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦହୀନ ଆକାଶର ପ୍ରେମିକ ସଜେଇ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ । ନୃତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ନୃତ୍ୟରେ ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଭାବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ ବେଳୁ ଓଡିଶୀ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରଖିଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜି କିନ୍ନର ହୋଇବି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦିନେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ହୋଇ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ । ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସେ ଚିନ୍ମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ନର ହେବା ପରେ ବି ଗୀତ ସହ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ସମାଜରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଟାହି ଟାପରାକୁ ନ ଡରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ଆଜି ଭଲ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢା ସହ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଜୀବନର ପାଥେୟ କରି ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ଏହି କିନ୍ନର ନିଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଚିନ୍ମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା

ସହଜ ନଥିଲା ସଫଳତାର ଏ ରାସ୍ତା

ନିଜ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ମୟୀ କହନ୍ତି, ‘ କଳାକାର ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ । ଛୋଟ ବେଳୁ ନୃତ୍ୟ ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଶିଖିଲି । ପରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢିଥିଲା । ବୟସ ବଢିବା ସହ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସିଥିଲା । ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱୃହା ବଢିଥିଲା । ସେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆଜି ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଥିଲି

ଚିନ୍ମୟୀ କହନ୍ତି, ‘ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକନିନ୍ଦା ସହି ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଥିଲି । ନୃତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି । କିନ୍ନର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛି । ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛି । ଆଖିର ଲୁହକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ସଫଳତା ପାଇଛି ।

କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଦୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଖୁବ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଥିଲା ସେ ଦିନ । ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନ ଥିଲି କି ପଛକୁ ହଟି ନ ଥିଲି । ନୃତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ମରିବି ।

ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ମରିବାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି

ଘୁଙ୍ଗୁର ସହ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ନିବିଡ କରି ନିଜ ପାଇଁ ବଂଚିଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବୟସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ବି ଏହି କଳା ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ପାଗଳିନୀ ଏ କିନ୍ନର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ମରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶୀ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ସାଧନା

ଲୁହ ଭିଜା ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, ଓଡିଶୀ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ସାଧନା । ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୋ ପାଖେ ନୃତ୍ୟ କଳା ଅଛି । ଏହା ଦେବକଳା ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ । ଏହା ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଯାହା ମତେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେହି କଳାରେ.. ମୋ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ଠାଣିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି । ଏଥି ସହ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛି ।

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିଵସ ଅବସରରେ ନୃତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୁରୁଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସେହି ଧାରାରେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆଉ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପହଂଚାଇ ପାରିବେ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

