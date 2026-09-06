ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ପୁରୀରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ବିଶାଳ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବସ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 6, 2026 at 5:30 PM IST
Puri Bus Stop ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ବିବାଦମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଉପୋଯୋଗୀ ଓ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ଜମିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜମି ଖୋଜା:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଭଳି ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ୧୦ରୁ ୧୨ ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ବିଶାଳ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ୩୦୦ ବସ ପାର୍କିଂ କରିହେବା ଭଳି ଜମି ଖୋଜା ଚାଲିଛି । କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ପଛପାର୍ଶ୍ବ ମୂଷ ନଦୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମିକୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ସମଙ୍ଗ ମୌଜା ମୂଷା ନଦୀ ନିକଟରେ ୩୩ ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ । ସେଠାରେ ୭୦ ଫୁଟ ଓସାର ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଯାହା ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଦେଇ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ସହ ଯୋଡ଼ିହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଳବଣିଆରେ ବସ ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପଛପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ । ସେପଟେ ପୁରୀର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଟଗାଁ ମୌଜାରେ ଥିବା ୫୦ ଏକର ଜମି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାମରେ ଅଛି । ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଅନ୍ଯ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଜମି ଥିବାରୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ । ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୫୦୦ ବସ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆମେ ପୁରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛୁ । ଜାଗା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଆମେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"
ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ:
୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାତ୍ର ୩ ଏକର ଜମିରେ ପୁରୀ ସରକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥଲା । ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୫୦ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା । ଏବେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଏବେ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ବସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ।
ପୁରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଂପାଦକ ଲୋକନାଥ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀରେ ଏକ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜାଗାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା । ଏବେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୦କୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ରଖୁଛୁ । ଗତ ୪ ବର୍ଷ ତଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ । ସମଙ୍ଗ ମୌଜା ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ୩୨ ଏକ ଜାଗା ରହିଛି । ଏଠାରେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ । ବିଶେଷକରି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମନ୍ଦିର, ମେଡିକାଲ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛି । ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ । ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍, ଅଠରନଳା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ନିକଟରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଦଳିବ ଟ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର, ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ