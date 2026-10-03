ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ; ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ଜୀବିକାର ନୂଆ ବାଟ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 3, 2026 at 8:14 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମନ୍ୱିତ ହୀରାକୁଦ ବିକାଶ ଯୋଜନା (IHDP) ଅଧୀନରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭିଡିଓ କନ୍ଉରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହି ଅବସରରେ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ-ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ:-
- ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 'ହୋମ୍ଷ୍ଟେ': ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମ୍ ଗ୍ରାମରେ ୧୦ଟି ନୂଆ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପିଂ’ (ଟେଣ୍ଟ ରହଣି): ପାହାଡ଼ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
- ଲଗ୍ ହାଉସ୍ ଓ ଡର୍ମିଟରୀ: ବଡ଼ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ୨ଟି ନୂଆ ଲଗ୍ ହାଉସ୍ ସହ ଡର୍ମିଟରୀ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
- ସୂଚନା ଓ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁଭେନିୟର ସପ୍ ବା ଉପହାର ଦୋକାନ, ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ସେଲ୍, ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଥାଏଟର ଏବଂ ଟି-ସପ୍ ଚା’ ଦୋକାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁରକ୍ଷା:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା, ଆତିଥେୟତା, ଗାଇଡିଂ, ସଫାରୀ ଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁଭେନିୟର ବିକ୍ରି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବ । ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ସମୁଦାୟ-ଭିତ୍ତିକ ମୋଡେଲ୍ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୈଥିଲି; ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମଡେଲକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାବାସୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର