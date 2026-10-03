ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ; ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ଜୀବିକାର ନୂଆ ବାଟ

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

world class eco tourism project Inauguration at Debrigarh Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (Hirakud Wildlife Division)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମନ୍ୱିତ ହୀରାକୁଦ ବିକାଶ ଯୋଜନା (IHDP) ଅଧୀନରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭିଡିଓ କନ୍‌ଉରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୂତନ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

world class eco tourism project Inauguration at Debrigarh Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (Hirakud Wildlife Division)



ଏହି ଅବସରରେ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ-ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"

world class eco tourism project Inauguration at Debrigarh Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (Hirakud Wildlife Division)



ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ:-

  • ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 'ହୋମ୍‌ଷ୍ଟେ': ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଢ଼ୋଡ୍ରୋକୁସୁମ୍‌ ଗ୍ରାମରେ ୧୦ଟି ନୂଆ ହୋମ୍‌ଷ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
  • ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପିଂ’ (ଟେଣ୍ଟ ରହଣି): ପାହାଡ଼ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
  • ଲଗ୍ ହାଉସ୍ ଓ ଡର୍ମିଟରୀ: ବଡ଼ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ୨ଟି ନୂଆ ଲଗ୍ ହାଉସ୍‌ ସହ ଡର୍ମିଟରୀ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
  • ସୂଚନା ଓ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁଭେନିୟର ସପ୍ ବା ଉପହାର ଦୋକାନ, ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ସେଲ୍, ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଥାଏଟର ଏବଂ ଟି-ସପ୍ ଚା’ ଦୋକାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
world class eco tourism project Inauguration at Debrigarh Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (Hirakud Wildlife Division)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁରକ୍ଷା:

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହୋମ୍‌ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା, ଆତିଥେୟତା, ଗାଇଡିଂ, ସଫାରୀ ଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁଭେନିୟର ବିକ୍ରି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବ । ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ସମୁଦାୟ-ଭିତ୍ତିକ ମୋଡେଲ୍‌ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l

world class eco tourism project Inauguration at Debrigarh Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (Hirakud Wildlife Division)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

‘ମନ୍ କି ବାତ୍‌’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୈଥିଲି; ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମଡେଲକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାବାସୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ECO TOURISM PROJECT
HIRAKUD WILDLIFE DIVISION
ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
DEBRIGARH SANCTUARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.