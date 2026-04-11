ନୟାଗଡର ଦରବ, ଓଡିଶାର ଗରବ: ବିଶ୍ୱ ଛେନା ପୋଡ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ପ୍ରେମରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢା...
ବିଶ୍ବ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : April 11, 2026 at 8:14 PM IST
ନୟାଗଡ: 'ନୟାଗଡର ଦରବ । ଓଡିଶାର ଗରବ ।' ବିଶ୍ୱ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଅବସରରେ ପଲ୍ଲିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖକୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ପୋଡ଼ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି । ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତଥା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଏହି ସୁଆଦିଆ ମିଠାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଟନ୍ ଛେନା ପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଯାହା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଏକପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି । ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ଵର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ବଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗଠନ ହେଲପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଵର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ବ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର । ଏଥିପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ପୋଡ଼ କାଟି ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନାରେ ସୁଜି ଏବଂ ଚିନି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାଜୁ ଖିସିମିଶି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଛେନା ପୋଡ଼ । ଏହି ସୁଆଦିଆ ମିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ର ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ।
ନୟାଗଡ଼ର ଛେନା ପୋଡ଼କୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ପୋଡ଼ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ଏବଂ ସିନିଅର ସିଟିଜେନ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଛେନା ପୋଡ଼ କାଟି ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସଵରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ଅଜନ୍ତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଜଜ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, CDO ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ SP ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଆଜିର ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନକୁ ଵିରୋଧ କରିଛି ଦଶପଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଧର ମେମୋରିଆଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ । ଛେନା ପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ ଡିସେମ୍ବର 31କୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପୂର୍ଵତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଜିର ଦିନଜୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେପଟେ ଛେନା ପୋଡ଼କୁ ନେଇ ବିବାଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସକୁ ନୟାଗଡ଼ ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଗୁଡ଼ରେ ଛେନା ପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗ୍ରହଣରେ ଛେନା ପୋଡ଼ କାଟି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଛେନାପୋଡ଼କୁ GI ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡର ଛେନା ପୋଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛେନା ପୋଡ଼ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସିଏ ଆଉଥରେ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ