ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା; ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶାଂସା କରିବା ସହ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 8:11 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହୋଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା । ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶ, ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା, ଏମଏସଏମଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି:

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)
ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ:

ସେହିପରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏମଏସଏମଇ, କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶାଂସା:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆର୍ଥକ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଓଡିଶାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ ରୁମ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହୟତା କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)


୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା:
ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ବ୍ୟାପକ ସହରୀକରଣ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଜରିଆରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଧାରରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହସଲ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)
ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଂଜନ କୁମାର ସିଂ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

