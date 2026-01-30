ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା; ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶାଂସା କରିବା ସହ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।
Published : January 30, 2026 at 8:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହୋଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା । ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶ, ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା, ଏମଏସଏମଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି:
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଓ ରୂପାନ୍ତରଣ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏମଏସଏମଇ, କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରଶାଂସା:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାଂସା କରିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆର୍ଥକ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଓଡିଶାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ ରୁମ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହୟତା କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା:
ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ବ୍ୟାପକ ସହରୀକରଣ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଜରିଆରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଧାରରେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହସଲ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର