CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମଡେଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ।

World Bank Group President Ajay Banga Visits CTTC Bhubaneswar
CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା । ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । "ଚାକିରି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨ ନିୟୁତ ଯୁବକ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ବିକାଶ ଭାରତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । CTTC ଶିଳ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି- ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ସହିତ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବେପାର ୪ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସ୍କିଲ ଟ୍ରେନିଂ କୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜ୍‌ନେସ ପଲିସି ଭଲ ହେବା କଥା, ଆଗକୁ ସ୍କିଲରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ତାହା ପାଇଁ ସରକାର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ କରି ଏମଏସଏମଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାର ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉପକୃତ ହେବେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଭାରତ ଏକ ବଡ ଦେଶ, ଯାହା ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ପୁଞ୍ଜି, ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଭଲ ରହିଛି । ପୁଣେରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୬୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି । "

CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବଙ୍ଗା ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ୩୬ ହଜାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି । ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ଓଡି଼ଶା ନୁହେ କି ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଏଠାରୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛି । ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ଗଗନଯାନ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସିଟିଟିସିର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ । ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତେଜସ । ଯାହା ସିଟିଟିସି ଭୁବନଶ୍ୱରରେ ଏହାର କିଛି ପାର୍ଟସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସବୁବେଳେ ଓଡି଼ଶା ସରକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ।"

CTTC ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏଲ. ରାଜ ଶେଖ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃପର ସଭାପତିଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍କିଲିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ CTTC କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ।" ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ CTTC ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩୦ ରୁ ୪୦ ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ଆମର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ଥାନିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।"

CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି
CTTC ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ CTTCର ରଣନୀତିକ ଭୂମିକାକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଏଲ. ରାଜ ଶେଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ (LCA) ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦକ (OEM) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) କୁ ବାର୍ଷିକ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଏ । ଅନେକ ଜାତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ CTTC ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ରହିଛି. CTTC ର ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହାର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମଡେଲରେ ଅଛି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ CTTC ମଡେଲକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ କିପରି ସ୍କିଲ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

