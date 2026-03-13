କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ... ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଘଟଣା ତଦନ୍ତାଧିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାପିବାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ପକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 13, 2026 at 6:35 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଦୂର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ବ୍ଲକକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି । କିଭଳି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବାଟବଣା କରି ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ଖୋର ମନବୃତ୍ତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ।
ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଫାସିଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗୀ ସାହିର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ । ଛାତ ନପକାଇ ଘର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଖୋଦ୍ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ସୁମନସୁଧା କୁଣ୍ଡୁ, ଘଟଣା ସଂର୍ପକରେ ଉପରିସ୍ଥ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ତଦନ୍ତାଧିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାପିବାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ପକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଫାସିଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗୀ ସାହିରେ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଫଣ୍ଡରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏପରିକି ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ ପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ କାଗଜପତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ବିଡିଓ ଘଟଣା ସଂର୍ପକରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କିଭଳି ଘର ନକରି ତଳ ଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫାସିଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗୀସାହି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାନାମ୍ବର ମାଝୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ବାକି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଛାତ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ସବୁ ଦୂର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିଛି । ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଭରଣା କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଯେଉଁଠି ମେସିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସେମିତି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ।
