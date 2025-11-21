ETV Bharat / state

ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ, ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ

ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସୁକୃତିର ଫଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତିି।

ବିଚିତ୍ର ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ, ମାତ୍ର 18 ମାସ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ
ବିଚିତ୍ର ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ, ମାତ୍ର 18 ମାସ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 6:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଦାଂଶୀ ପାତ୍ର l ବୟସ ମାତ୍ର 18 ମାସ। ହେଲେ କାମ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସର ସମ୍ମାନ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁଠି ପିଲାଟିଏ କଥା କହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ବୟସରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଗର ନାଁ, ଘରକରଣା ସାମାଗ୍ରୀ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଡି ଚିହ୍ନି ଏହି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି, କୁନି ଝିଅ ବେଦାଂଶୀ।

ବିଚିତ୍ର ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ, ମାତ୍ର 18 ମାସ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନା ସ୍କୁଲ । ହେଲେ ଘରେ ରହି ସେ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି l ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସୁକୃତିର ଫଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତିି। ବେଦାଂଶୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକା କରନ୍ତି l ଏବେ ବେଦାଂଶୀଙ୍କର ବୟସ 21 ମାସ ହେଲେ 18 ମାସରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ବେଦାଂଶୀ
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ବେଦାଂଶୀ (ETV BHARAT ODISHA)



ତେବେ ବେଦାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା ଦୁହେଁ ଚାକିରିଆ l ସେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଜା ଏବଂ ଆଇ ଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି l ତାଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି l ମାଆ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି, "ବେଦାଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ସେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି କରିବ l ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେ 100ଟା ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ l ବେଦାଂଶୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏକ କୋର୍ସ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଅଖିଳ ବିଶ୍ଵ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲି l ସେ କୋର୍ସରେ ଆଦର୍ଶ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆହର, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏପରି ବହୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳେ 5 ହଜାର ଶବ୍ଦ ସେ ଶିଖି ପାରିବେ l ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଇଥିଲି l ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ କଥା କହିବା ଶିଖିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯାହା କହିଥିଲି ତାର ମନେ ଅଛି l ଆଗକୁ ଏହା ଜାରି ରହିବ l ବଡ ହେଲେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ହାସଲ କରିବ l"

ମା' ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବେଦାଂଶୀ
ମା' ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବେଦାଂଶୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ବେଦାଂଶୀଙ୍କ ଅଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ସମାଜରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବା l କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ମା' ତା ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ l ଗର୍ଭ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଅଚେତନ ମନରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ l ବେଦାଂଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏପରି କରିଥିଲୁ ଯାହା କି ଏବେ ତାର ଫଳ ମିଳୁଛି l ବେଦାଂଶୀ ଏବେ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ମନେ ରଖି ଦେଉଛି l ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି l"

ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ
ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ବେଦାଂଶୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡି. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବେଦାଂଶୀ ପାତ୍ର l ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବର କଳାରାହାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁନି କଣ୍ଠରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ସରସ୍ବତୀ, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଗାଉଛି ଅନର୍ଗଳ ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୀତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଅନଭିକାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡସ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

