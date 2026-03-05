ରାଜଧାନୀର "ମହିଳା ଖାଓ ଗଳି": କମ୍ ଦାମରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା, ବଢୁଛି ମନୋବଳ

ETV Bharat / state

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ ଦାସ

BHUBANESWAR MAHILA KHAO GALI ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଏହି ମହିଳା ଖାଓ ଗଳିରେ (women food street) ମହିଳା ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ଅଫିସ ଯାଉଥିବା, ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଖାଓ ଗଳି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୫-୨୦ ଜଣ ମହିଳା ବିକ୍ରେତା ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ଦିନ 12ଟା ହେଲେ ଆଇଜି ପାର୍କ ପଛ ପାଖ ଅର୍ଥାତ ୟୁନିଟ 2ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ । କାରଣ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । କାମ ପଇସା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । ବିଶେଷକରି ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ୧୫-୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମହିଳା ଖାଓ ଗଳି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ୩-୪ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଶେଷ କରନ୍ତି ।

ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଓ ଗଲିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଡକଲ ରୋଡରେ ଅନେକ ମହିଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି । ସେମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ୧୫-୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଷ୍ଟଲ ପକାଉଛନ୍ତି ।

ଅଫିସ ଯାଉଥିବା, ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ।
ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି କୁହନ୍ତି:-
ଏନେଇ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଇନା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଠାରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 7 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଏକ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ବାମୀ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଅଟୋରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପେଟ ପୋଷିବା କାଠିକର ପାଠ । ତେଣୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛିି ଚଳିହବନି । ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା କଡରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଇନା । ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦୈନିକ ମିଲ ୬୦-୭୦ ମିଲ ଆଣୁଛୁ। ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଅଂଚଳରୁ ପାଖାପାଖି ୧୦-୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୈନିକ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ।
ମଇନା ଥିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି:-
କଲେଜ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କବାଡ଼ି ଖେଳିଛନ୍ତି ମଇନା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ଅଧାରୁ ଖେଳ ଛାଡିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମଇନାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିବାହ କରିଲି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଛୋଟ ହୋଟେଲରୁ ଗୋଟେ ବଡ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଇନା ।

ଏବେ ନାରୀ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି:-
ଏନେଇ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଜାତା ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ରାସ୍ତା କଡରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ୩-୪ ମାସ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଚଳାନ୍ତି , ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭୁଲିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ତେବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବାଛିଥିଲୁ ଏକ ଛୋଟ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ।

ଦିନ 12ଟା ହେଲେ ଆଇଜି ପାର୍କ ପଛ ପାଖ ଅର୍ଥାତ ୟୁନିଟ 2ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୋର ଲକ୍ଷ ଛୋଟ ଝିଅକୁ କିଭଳି ବଡ ମଣିଷ କରିବି, ଝିଅକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି , ସେନେଇ ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଏ କଣ କହିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ । କାରଣ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୋଡିଯାଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସବୁକାମ ସମାନ ଲାଗିଥିଏ। କେବଳ ମୁଁ ଜଣେ ନୁହେ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠାରେ ଦୋକାନ ପକାଇ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି । କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବଡ ନଭାବି ସବୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ।



ଏପଟେ ଜଣେ ସାଧରଣ ଲୋକ ସୁଭାଶିଷ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଠାରେ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା ସହିତ ନିଜେ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ପାଖାପାଖି ଏତେ ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଏହାକୁ ମହିଳା ଖାଓ ଗଳି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ଖାଓ ଗଳି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୫-୨୦ ଜଣ ମହିଳା ବିକ୍ରେତା ରହିଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଆଇଟମ:-
କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କିଏ ମିଲ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ । ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲା ସେହି ଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିରୂପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି କେବଳ ରାସ୍ତା କଡରେ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଅନେକ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଡର ଆସୁଛି । ରାସ୍ତା ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନାରେ ଅଟକିଯାଉଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମିଲ୍ 70 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ ମିଲ୍ 80 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ମଟନ ମିଲ୍ 120 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ହାଇଜେନିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

