ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ; ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ
କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ବନିଗଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର । ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ । ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ।
Published : March 7, 2026 at 11:00 PM IST
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
ନିମାପଡ଼ା: ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଦିନ ରାତି ହାତରେ ତୂଳୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ । ଯାହାକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେ । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ସହଜ ଥିଲା, ସେତିକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବି ଥିଲା । ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ବାଟ । ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ନହନ୍ତରା ଗ୍ରାମର ଯଦୁମଣି ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶୋଭାବତା ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସୌଦାମିନୀ ସ୍ବାଇଁ । ସେ 1998 ମସିହାରେ ଗୁରୁ ସୋମନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ।
ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା । ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମାଣବସା ଓ ଦଶହରାରେ ଘର କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଓଲଟା ଶୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସହ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ଖଡ଼ିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ ସେ । ଏହାପରେ 1998 ମସିହାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୌଦାମିନୀ । ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୋମନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ସେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯାହା କି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ୬୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି :
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକଳା । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନ ଧରି ବିଗ୍ରହମାନେ ଅଣସର ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ । ତାହା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବାଉଁଶ ତାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।ଯାହାର ପାରମ୍ପାରିକ ନାମ 'ଟେରା ବାଡ଼' । ସେହି ଟେରା ବାଡ ଉପରେ କପା କନାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଚି ଅଠାରେ ଲଗାଯାଇ ଖଡ଼ି ପଥର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ । ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ପଟ୍ଟ ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ । ତେଣୁ ପଟ୍ଟି ଦିଅଁରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଠି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ।
ଭୋଳାନାଥ ଗୁରୁକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ:
ସୌଦାମିନୀ ସ୍ଵାମୀ ଶରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯୁବକ, ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । 2022 ମସିହାରେ ଭୋଳାନାଥ ଗୁରୁକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ସୌଦାମିନୀ:
ସେ 2013 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ପୁରସ୍କାର, ପଟ୍ଟପ୍ରବୀଣ ସମ୍ମାନ, ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ସମ୍ମାନ ଆଦି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାରେ ନିଜର କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ନିମାପଡ଼ାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା:
ଏନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୌଦାମିନୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି । ଆମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ । ‘ପଟ୍ଟଚିତ୍ର’ କଳା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆମ ଉତ୍କଳର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ‘ପଟ୍ଟଚିତ୍ର’ କଳାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି । ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାର ମୋତେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।"
ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ:
ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ପ୍ରାୟ ୬୪ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅନ୍ୟତମ । ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଳକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ନିମାପଡା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଇବା ପାଇଁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । "