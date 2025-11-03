ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍ସାହ; ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳକୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା କହିଲେ ଭାବି କ୍ରିକେଟର
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ବିଶ୍ବ ବିଜୟୀ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
Published : November 3, 2025 at 10:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ୫୨ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୯୭୩ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଏ ସଫଳତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
"ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶ୍ଵବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳାତା ଦେଇଛି। ବିଶ୍ଵବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦଳକୁ ବଡ଼ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି। ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ଆଶା ବଢ଼ିବ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ନାରୀ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା।
"ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତର ବିଶ୍ଵ ବିଜୟ ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳିବୁ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ପରିବାର ଲୋକ, କୋଚଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବୁ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଖେଳାଳି ମେହେକ ପଟ୍ଟନାୟକ।
"ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଭଲ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଛାଡୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଝିଅମାନେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ କି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡୁନଥିଲେ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଆମର ମନୋବଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାନୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ।
"ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଲ ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା ବାଗ୍।
୫୨ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ୫୨ରନରେ ବିଜୟ:-
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତାୟ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୮ ରନ୍ କରିଥିବା ଦୀପ୍ତି ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବିପକ୍ଷ ଟିମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଆଇକନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଢେର୍ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାରୀଶକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛେ।
