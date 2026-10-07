ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରୀ ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ବିଚ୍, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦବେଗ
ପୁରୀ ବେଳାବୂମିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 7, 2026 at 12:49 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି ବେଳାଭୂମି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡ ବେଳାଭୂମିରେ ଜଳୁନି ଲାଇଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍। ଫଳରେ ବିଚରେ ବୁଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ।
ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯେକୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଖୁଲମଖୁଲା ନିଶା ସେବନ ଚାଲିଛି। ବିଚରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିସିଟିଭି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଜଳୁନି। ଅନ୍ଧାରରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରୀତି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୁରୀ ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡ ବିଚରେ ଅନେକ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ବେଳାଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ମହିଳା ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହ ସିସିଟିଭିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡାକଡି ରହିଲେ ମହିଳା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେଲେ ପୁରୀ ହିଁ ବଦନାମ ହେବ’’।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆୟୁଷ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ବେଳାଭୂମି ବହୁତ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି। ବିଚ୍ ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ। ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’’।
2 ମାସ ହେଲା ଲାଇଟ ବନ୍ଦ
ଗତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ସବୁ ବିଚରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ବିଚରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ୨ ମାସ ହେଲା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିଂ ବିଚ୍ ଯାଏଁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ। ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ହେଲେ ସେପଟେ କେବୁଲ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ ନଥିବା ହେତୁ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମହିଳା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ‘‘ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ରୋଡ ରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିଛି ସେହି ପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବୁଲ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ’’ ।
ସରକାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳିଲା CRZ ଅନୁମତି, ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ