Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର

ସଂସଦଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ନ ରହିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ପଡିବ ।

Women should be given priority in policy making in politics.
ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସଂସଦ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ନ ରହିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। 2029ରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସମାନ ସୁଯୋଗରୁ ବଂଚିତ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି |

2024 ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡିଶାରେ ମୋଟ 178 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1105। ରାଜ୍ୟରେ 1.65 କୋଟି ମହିଳା ମତଦାତା ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଏହି ସମାନୁପାତିକ ମାର୍ଜିନ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ|

ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର (Etv Bharat)

ଲୋକସଭାର 21ଟି ଆସନରୁ କେବଳ 5ଟିରେ ମହିଳାମାନେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହ ଦେଓ, ଆସ୍କା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମହିଳା ପାର୍ଥିନୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ହାର ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା | ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ମହିଳାପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଯଥା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ (ବାଚସ୍ପତି), ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) । ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗୀଦାରୀ ଖୁବ କମ ।

ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସମୟ ସରିଆସିଲା

ଏ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ କହନ୍ତି, “ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧି କରାଇଦେଲେ ହବନି, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସମୟ ସରିଆସିଲା।”

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ଡା. ମାୟା ଜୋହନ କହିଛନ୍ତି, “73 ଓ 74ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ବଢ଼ିଛି, ତାହା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସମାନ ସ୍ୱର ନ ଥିଲେ, ସଂରକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ।”

ରାଜନୀତିରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଷମତା ଆଜି ବି ରହିଛି

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧ୍ୟୟନ ସଂଘର ପୂର୍ବ ଜୋନ୍ ସଂଯୋଜକ ଇସିତା ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଭାରତରେ ରାଜନୀତିରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଷମତା ଆଜି ବି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ନୀତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁମିକା ନେଇପାରନ୍ତି, ତାହାର ଲାଭ ଅର୍ଦ୍ଧକାରୀ ରହିଯାଏ।”

ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ବୋରନ୍ କରକରିଆଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, “ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ମିଳିଲା, ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରତିଫଳ ସୀମିତ।”

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକମତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ସାର୍ଥକତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନୀତି ଗଢ଼ିବାରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆସନ ବଢ଼ୁଥିବା ସତ୍ୱେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପୁରୁଷମୁଖୀ ହେଇ ରହିବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆପଡା ବାଜିରେ 'କିଙ୍ଗ ମେକର' ସାଜିବ କି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଶଂସାରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ, ଜଗା ଭଜନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିମୋହିତ

TAGGED:

WOMEN RESERVATION IN POLITICS
WOMEN IN ODISHA POLITICS
WOMEN RESERVATION
ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ
WOMEN IN POLITICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.