ଆଜି ବିଜେପିର ମହିଳା ଜନଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା, ସାମିଲ ହେବେ 50 ହଜାର ମହିଳା
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି । ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 22, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲାନି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବା ନାରିଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ମହିଳା ଜନଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ 50 ହଜାର ମହିଳା । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଦଳ ।
ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଆଜି ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି । ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାଏଁ ଯିବ । 50 ହଜାର ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ । ଏହା ସହିତ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 27 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ପଦଯାତ୍ରା । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ବାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।
"ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ" ସଂସଦରେ କାଟ ଖାଇବା ଦିଗରେ କଂଗ୍ରେସ TMC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନନ୍ଦ ମନାଇଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗକୁ ହେବ । ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ କହୁଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର