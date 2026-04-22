ଆଜି ବିଜେପିର ମହିଳା ଜନଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା, ସାମିଲ ହେବେ 50 ହଜାର ମହିଳା

ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି । ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Odisha BJP
ଆଜି ବିଜେପିର ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 7:22 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲାନି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌ ବା ନାରିଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ମହିଳା ଜନଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ 50 ହଜାର ମହିଳା । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଦଳ ।


ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଆଜି ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେପି । ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାଏଁ ଯିବ । 50 ହଜାର ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ । ଏହା ସହିତ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 27 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ମହିଳା ପଦଯାତ୍ରା । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ବାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)
‘ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ’

"ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ" ସଂସଦରେ କାଟ ଖାଇବା ଦିଗରେ କଂଗ୍ରେସ TMC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନନ୍ଦ ମନାଇଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗକୁ ହେବ । ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ କହୁଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

