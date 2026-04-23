ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ- ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି

ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ।

Published : April 23, 2026 at 7:41 PM IST

ପୁରୀ: ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ପର୍ବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପୁରୀରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ । ବିଭିନ୍ନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ବିଜେପି । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

ସଂସଦରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ୧୩୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଟିଏମସି ଏବଂ ଡିଏମକେ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡଃ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହି ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଲ୍ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମପି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୨ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବରଂ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏହାର ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ । ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ 50 percent formula ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ । ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କାଳେ ବିଜେପି ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନେଇଯିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିଜେପି ହାସଲ କରିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ଯ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ତେଣେ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହାର ଜବାବ୍ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ଦେବେ ।"



ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହକ୍ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ତେବେ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାହାର ସାଥୀ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ବିଜେପିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଜେପି ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବେ । ତେବେ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଣି ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ । ଲୋକସଭା ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ରେ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୬ରେ ଏହି ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆଗାମୀ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା । କାରଣ ଏହି ୨ ବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ହେଲେ ବିରୋଧ ଦଳଙ୍କ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ଯୋଗୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାହାର ସାଥୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଗିବେ ।"

ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଜୋରଦାର ଘେରିଲା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ

ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଳାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ମହିଳା ସଂଗକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜେପିର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମହିଳା ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ । ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ବିଜେପି ଆଗତ କରି କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଛି । ମହିଳା ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିରନ୍ତର କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ମହିଳା ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଓ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସମେତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ସେହିପରି ସଂସଦରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ କେତେକ କୁଚକ୍ରୀ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ନଗରପାଳିକା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାରେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ନଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି । ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଳରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଚେହେରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ । ବିଜେପିର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିବ କଂଗ୍ରେସ ।"

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବିଜେପି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି । ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ଏବେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର କଥା କହିବା ହାସ୍ୟସ୍ପଦ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଥିଲା, ‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନୟମ’ ନାମରେ ସେପ୍ଟମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାନି କାହିଁକି ? ଏବେର ୫୪୩ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅର୍ଥାତ ୧୮୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଦେଖିବାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଂଚିତ କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର । ଗୋଟେପଟେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଇଛା ଅନୁସାରେ ଡିଲିମିଟେସନ କରାଇନେଇ ସବୁଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ଅଭିସନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ସଂସଦରେ ୨୦୨୩ରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବେ ପାରିତ ହେବାର ତିନିବର୍ଷ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ୍‌କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନାହିଁ । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ ବିତର୍କ ଓ ଭୋଟିଂ ରଖି ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗେଜଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଅନୁସାରେ ଏତେ ଦିନ ସରକାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବିଜେପି ଗୋଟି ପଛପଟେ ରହି ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିବା ସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ । ହଠାତ ଗୃହରେ ବୈଠକ ଡାକି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲେ ତା ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁ ବିରୋଧୀ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାଟ ଖାଇଲା । ଯେଉଁ ବିଲ୍ ୨୦୨୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା, ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ତାହା କଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ନା ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବାକୁ ଆସିଛି । ଡିଲିମିଟେସନ କଥାକୁ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେମାନେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ସେମାନେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ସେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ମଣିପୁର ଜଳୁଛି, ମହିଳାମାନେ ସେଠି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି, ୫୬ ଇଞ୍ଚର ଛାତି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସମ୍ବେଦନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ" ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌କୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମହିମା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌କୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି: ‘ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆନ୍ଦୋଳନ’ କହିଲେ ତୋମାର

