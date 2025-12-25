ETV Bharat / state

ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଘୁମାଳ ଗ୍ରାମ । ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଗ୍ରାମବାସୀ । ପ୍ରଶାସନ ନଶୁଣିବାରୁ ଏକ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କଲେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ।

Ghumal Village Women Set an Example Build Road
ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 5:13 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ପରେବି ଶୁଣିଲାନୀ ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଭରଷା ହିଁ ଉଠିଗଲା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାକାନିକୁ ଖୋସି କିଏ ହାତରେ ଫାଉଡା ଧରିଲା ତ କିଏ କୋଦାଳ ପୁଣି କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋରମ ବୋହିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ମୋରମ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି , ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଘୁମାଳ:

ଏକ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ମୋରମ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ (ETV BHARAT ODISHA)

ଯାମଦା ବ୍ଲକ ବଡକୁଲେଇବିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ଘୁମାଳ। ତିନୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଗାଁ। ଏଠାରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ରହିଛି ।

ଘୁମାଳରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା:

ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ସାତ ସପନ । ଯାହା ଫଳରେ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଘୁମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା । କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବା ବେଳେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ । ଏମିତିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ନିକଟସ୍ଥ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂର ଘୁମାଳ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରୁନି । ଭଲ ରାସ୍ତା ଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ।

Ghumal village womens make self made road
ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶୁଣିଲାନୀ ପ୍ରଶାସନ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ମହିଳା:

ଶେଷରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ । ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପରିବାର ପିଛା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମାଟି ଆଣି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଘୁମାଳ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କିଲୋମିଟରର ମୋରମ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଯାମଦା ବ୍ଲକ୍ ବିଡିଓ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଥିବା ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, " ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବସ୍‌ ଆସୁନାହିଁ । ନଇଁରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରଙ୍ଗାମାଟିରୁ ଘୁମାଳ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ରୋଡରେ ମୋରମ ପକାଗଲା । ଘର ପ୍ରତି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛୁ । "

villagers repair road-themselves
ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:

road problem in ghumal village
ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଘୁମାଳ ଗ୍ରାମ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ଗ୍ରାମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ରୋକିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର RWSS ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ବସ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାମଦା ବ୍ଲକ୍ ବିଡିଓ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ।

ଘୁମାଳ ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ । ଆମ୍ବୁଲାସ ସେବା ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ ଚାଲେ ନାହିଁ । 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏବେ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ଠିକ୍‌ ହେଲେ ବସ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ଘରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ । ଏଠାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଇରନ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ବୋରିଂ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି । "

Ghumal Village Women Set an Example Build Road
ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି । ଯଦିଓ ବିଡିଓ ରାସ୍ତା କରିବା ଦାବି ଉପରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍‌ ସେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିବା ଉପରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର ମହିଳା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

Women build Road in Mayurbhanj
ଏକ କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ମୋରମ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁମାଳ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

Last Updated : December 25, 2025 at 5:13 PM IST

