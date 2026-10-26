'ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୬୪ଟି ମହିଳା ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀର ୩୨୦ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 26, 2026 at 10:17 PM IST
DY CM ON MISSION SHAKTI, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ସମନ୍ୱୟ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ XIMBର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମହିଳା ପରିଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ l ୬୪ଟି ମହିଳା ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀର ୩୨୦ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l
ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ସମନ୍ୱୟ ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦକ୍ଷତା, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗର ଟ୍ରେନିଂ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ‘କୋଟିପତି ଦିଦି’ ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିବା । ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ଯାଏଁ ମୋଟ ୧୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ । ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ୩୩ଟି ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନି ଓ ଗୋଟିଏ ମିଲେଟ୍ କମ୍ପାନିର ପ୍ରାୟ ୩୨୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶ ନେବେ । କେବଳ ଥିଓରୀ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା, ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଯିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାର କୌଶଳ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ।
ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଏବେ ମିଶନ୍ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍
ଉତ୍ପାଦନରୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟମିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିବା SHGଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଶୂନ ସୁଧରେ ଋଣ ସୁବିଧା । ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି । କେବଳ ଋଣ ନୁହେଁ, ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୬୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏବେ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ‘କୋଟିପତି ଦିଦି’ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନିରେ ଅତି କମରେ ୩୦୦ ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ୫ଟି କିସ୍ତିରେ ସହାୟତା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଏବେ ମିଶନ୍ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ l
ଜାଭିୟର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (XIMB) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (NISWASS)ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀର ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ; ନବରାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଦେଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର