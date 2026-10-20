୧୧ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ୫୦୦ ନାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା: ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମହିଳା
5 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳା । ପୂଜାରେ ଝଲସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନାରୀଶକ୍ତିର ଝଲକ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଓ ଗଗନ ଜେନା
Published : October 20, 2026 at 3:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ଯିଏ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ । ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କେବଳ ପୂଜାରେ ସୀମିତ ରହେନି, ପାଲଟିଯାଏ ଏକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନାରୀଶକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀରେ ରହିଛି ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ।
ଦିନେ ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ଭକ୍ତି, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆଜି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମହିଳା । ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ୫୦୦ ମହିଳାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରା । ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବଡ଼ଗଡ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା । ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ଠାରୁ କଳସ ଉଠାଇବା, ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିଟି ଆୟୋଜନ,ସବୁଠି ଦିଶେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣର ଛାପ । ଏଠି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର ସହ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭଜନ ସହ ଝଲସି ଉଠେ ଓଡ଼ିଆଣୀର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ସିନ୍ଦୂରର ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ।
ମହିଳାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା...
ମାଆ ଦୁର୍ଗା...ଯିଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରେରଣା । ସେହି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଶକ୍ତି ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସଂକଳ୍ପ, ସମର୍ପଣ ଆଉ ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀରେ ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଯେଉଁଠି ପୂଜାର ଆୟୋଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ଏହା କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ୧୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମହିଳାଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ବିଶାଳ ରୂପ ନେଇଛି ।
‘ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି’
ମହିଳାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ମହିଳା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, ‘ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ୧୧ ଜଣ ଭଉଣୀ ମିଶି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆରମ୍ଭରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠା କେବେ କମିନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ।’
୧୧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସାମୂହିକ ଆୟୋଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏକଦା ଘରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
’ମହିଳାମାନେ ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ପୂଜକ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। - ପୂଜକ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଶର୍ମା
ପୂଜାର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜକ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, ‘ଷଷ୍ଠୀରେ କଳସ ସ୍ଥାପନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା । ବିଲ୍ୱ ବରଣ, ଘଟ ପୂଜା, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠେ ପରିବେଶ । ପୂଜକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଜନର ପ୍ରତିଟି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆଶା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସମର୍ପଣ ।’
ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି:
- ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଭଜନ ସମାରୋହ
- ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା,ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
- ନବମୀ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ
- ଦଶମୀ ଦିନ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ, ଓଡ଼ିଆଣି ବେଶଭୂଷା
ଏହି ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଧିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଭଜନ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶଭୂଷା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମଞ୍ଚ ଦିଏ । ନବମୀରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଦଶମୀରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରେ । ଏଠି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳା, ପ୍ରତିଭା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
‘ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ’
ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ମହିଳା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅହଲ୍ୟା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛୁ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ନାଚ, ଗୀତ, ଭଜନ, ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ । ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ।’
କେତେ ରହିଛି ପୂଜା ବଜେଟ୍ ?
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏବେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି, ନିଜର ଆୟରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଦାନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି । ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ । ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ତଥାପି ଆୟୋଜକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଏକତା ।
ଏନେଇ କମିଟିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଚନ୍ଦନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂଜାରେ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଆମେ ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପାରୁ ସହଯୋଗ କରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ । ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିଛି । କେହି ନା କେହି ଆସି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଆମେ ଏହାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ।’
ମହିଳା ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ...
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଯେଉଁଠି ଦିନେ ୧୧ ଜଣ ଭଉଣୀ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହିଳା । ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶଭୂଜା ରୂପ ଯେପରି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ସେହିପରି ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କେବଳ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ।
ତେବେ ଏଗାର ଜଣ ମହିଳା ମନରେ ଜଳିଥିବା ଭକ୍ତିର ଦୀପ ଆଜି ପାଲଟିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ମହିଳାଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଆଲୋକ । ଦିନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅଭାବ ଓ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆଜି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଠି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେବଳ ଆବାହନ କରାଯାଏନି, ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା । ମାଆଙ୍କ ପାଦତଳେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା । ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି,ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାରେ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କରେନି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରେ । ଏଠି ମାଆ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏକତ୍ରିତ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀଶକ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର